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Опыт России и перспективы для Грузии: обсуждение запрета ЛГБТ-пропаганды – видео

Опыт России и перспективы для Грузии: обсуждение запрета ЛГБТ-пропаганды – видео

Sputnik Грузия

Круглый стол, посвященный обсуждению ЛГБТ*-пропаганды в Грузии и других странах, прошел в Тбилиси 26.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-26T19:22+0400

2024-07-26T19:22+0400

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Эксперты обсудили опыт России в запрете ЛГБТ*-пропаганды и возможные меры для Грузии.Правительство Грузии уже начало принимать меры против ЛГБТ*-пропаганды. Ранее пакет законопроектов о запрете ЛГБТ*-пропаганды был принят в первом чтении парламентом Грузии.Руководитель Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе отметил, что ЛГБТ* является не только экстремистской идеологией, но и идеологией, подрывающей суверенитет государств и свободу народов мира. Он также подчеркнул, что Россия первой приняла законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды на постсоветском пространстве, что, по его мнению, благотворно влияет на соседние страны, включая Грузию.Рцхиладзе также упомянул опыт Украины, которая, по его словам, поощряет ЛГБТ*-фашизм. Он выразил обеспокоенность тем, что в Украине вместо запрета экстремистской идеологии происходит поощрение ЛГБТ*-фашизма. Рцхиладзе подчеркнул, что Грузия должна быть начеку, чтобы не дать повода для вовлечения ее в подобные процессы и противопоставления России.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

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