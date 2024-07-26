https://sputnik-georgia.ru/20240726/premer-nadeetsya-chto-gruziya-smozhet-zavoevat-rekordnoe-kolichestvo-medaley-na-olimpiade-289183357.html
Премьер надеется, что Грузия сможет завоевать рекордное количество медалей на Олимпиаде
Премьер надеется, что Грузия сможет завоевать рекордное количество медалей на Олимпиаде
Sputnik Грузия
Грузия получила 29 лицензий в 10 видах спорта на Олимпиаде-2024 в Париже 26.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-26T15:05+0400
2024-07-26T15:05+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. У грузинских спортсменов есть все стартовые основания для того, чтобы завоевать как можно больше медалей на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Кобахидзе находится во Франции для присутствия на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, где 28 спортсменов из Грузии будут соревноваться в 10 видах спорта. Впервые Грузия получила лицензию на выступления в смешанных командных соревнованиях, в которых выступают мужчины и женщины в шести весовых категориях. По словам главы грузинского правительства, у Грузии необыкновенная команда. "Если посмотреть на состав, то лучший состав – это наши спортсмены, которые приехали в Париж на Олимпиаду. Поэтому у нас есть все стартовые основания для того, чтобы завоевать как можно больше медалей, чтобы на этой Олимпиаде у нас было как можно больше чемпионов. Я желаю всем нашим спортсменам победы", – сказал премьер. Согласно решению правительства Грузии, каждый олимпийский чемпион получит миллион лари, серебряный призер – полмиллиона лари, а бронзовый призер – 250 тысяч лари. Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа. В Играх примут участие 10 500 спортсменов. В основную программу вошло 32 вида спорта — 28 основных и четыре дополнительных (серфинг, скейтбординг, брейк-данс и спортивное скалолазание). Грузия получила 29 лицензий в 10 видах спорта на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Лицензии Грузии на Олимпиаде-2024 в Париже:Вольная борьба: Годердзи Дзебисашвили, Владимир Гамкрелидзе, Гиви Мачарашвили и Гено Петриашвили; Греко-римская борьба: Рамаз Зоидзе, Роберт Коблиашвили и Лаша Гобадзе; Дзюдо: Георгий Сардалашвили, Важа Маргвелашвили, Лаша Шавдатуашвили, Тато Григалашвили, Лаша Бекаури, Илья Суламанидзе, Гурам Тушишвили, Этер Липартелиани, Этер Аскилашвили и София Сомхишвили; Также пройдут соревнования по дзюдо среди смешанных команд. Тяжелая атлетика: Лаша Талахадзе, Шота Мишвелидзе и Ираклий Чхеидзе; Бокс: Лаша Гурули и Георгий Кушиташвили; Фехтование: Сандро Базадзе; Прыжки на батуте: Люба Головина; Стрельба из пистолета: Нино Салуквадзе; Плавание: Анна Нижарадзе и Ноэ Панцхава; Легкая атлетика (бег на 100 метров): Лика Харчилава.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, спорт, новости, париж, ираклий кобахидзе, олимпиада-2024 в париже, франция, гено петриашвили, роберт коблиашвили
грузия, спорт, новости, париж, ираклий кобахидзе, олимпиада-2024 в париже, франция, гено петриашвили, роберт коблиашвили
Премьер надеется, что Грузия сможет завоевать рекордное количество медалей на Олимпиаде
Грузия получила 29 лицензий в 10 видах спорта на Олимпиаде-2024 в Париже
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. У грузинских спортсменов есть все стартовые основания для того, чтобы завоевать как можно больше медалей на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Кобахидзе находится во Франции для присутствия на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, где 28 спортсменов из Грузии будут соревноваться в 10 видах спорта. Впервые Грузия получила лицензию на выступления в смешанных командных соревнованиях, в которых выступают мужчины и женщины в шести весовых категориях.
"Олимпиада откроется сегодня, 26 числа. Для нас 26 – удачное число. Исходя из этого мы надеемся, что эта Олимпиада станет для нас рекордной по количеству завоеванных медалей", – заявил Кобахидзе журналистам.
По словам главы грузинского правительства, у Грузии необыкновенная команда.
"Если посмотреть на состав, то лучший состав – это наши спортсмены, которые приехали в Париж на Олимпиаду. Поэтому у нас есть все стартовые основания для того, чтобы завоевать как можно больше медалей, чтобы на этой Олимпиаде у нас было как можно больше чемпионов. Я желаю всем нашим спортсменам победы", – сказал премьер.
Согласно решению правительства Грузии, каждый олимпийский чемпион получит миллион лари, серебряный призер – полмиллиона лари, а бронзовый призер – 250 тысяч лари.
Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа. В Играх примут участие 10 500 спортсменов. В основную программу вошло 32 вида спорта — 28 основных и четыре дополнительных (серфинг, скейтбординг, брейк-данс и спортивное скалолазание).
Грузия получила 29 лицензий в 10 видах спорта на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Лицензии Грузии на Олимпиаде-2024 в Париже:
Вольная борьба: Годердзи Дзебисашвили, Владимир Гамкрелидзе, Гиви Мачарашвили и Гено Петриашвили;
Греко-римская борьба: Рамаз Зоидзе, Роберт Коблиашвили и Лаша Гобадзе;
Дзюдо: Георгий Сардалашвили, Важа Маргвелашвили, Лаша Шавдатуашвили, Тато Григалашвили, Лаша Бекаури, Илья Суламанидзе, Гурам Тушишвили, Этер Липартелиани, Этер Аскилашвили и София Сомхишвили;
Также пройдут соревнования по дзюдо среди смешанных команд.
Тяжелая атлетика: Лаша Талахадзе, Шота Мишвелидзе и Ираклий Чхеидзе;
Бокс: Лаша Гурули и Георгий Кушиташвили;
Фехтование: Сандро Базадзе;
Прыжки на батуте: Люба Головина;
Стрельба из пистолета: Нино Салуквадзе;
Плавание: Анна Нижарадзе и Ноэ Панцхава;
Легкая атлетика (бег на 100 метров): Лика Харчилава.