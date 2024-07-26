https://sputnik-georgia.ru/20240726/transportnyy-kollaps-vo-frantsii-v-den-otkrytiya-olimpiady-289188864.html

Транспортный коллапс во Франции в день открытия Олимпиады

Транспортный коллапс во Франции в день открытия Олимпиады

Sputnik Грузия

Инциденты серьезно нарушили движение поездов и вызвали значительные транспортные проблемы по всей стране 26.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-26T17:31+0400

2024-07-26T17:31+0400

2024-07-26T17:31+0400

новости

в мире

происшествия

париж

франция

олимпиада-2024 в париже

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23301/42/233014253_0:175:3149:1946_1920x0_80_0_0_558bb63570ea5d598f07276258a7ee4f.jpg

ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Движение поездов во Франции было почти полностью парализовано всего за несколько часов до церемонии открытия Олимпийских игр из-за масштабной кибератаки, нарушившей работу железнодорожных систем.Атака затронула значительные части железнодорожной сети, что вызвало серьезные перебои в транспортной системе страны, сообщают французские власти.Наиболее серьезные сбои затронули линии, соединяющие Париж с западными, северными и восточными регионами. Сообщается, что еще одна атака была "сорвана" на юго-восточной ветке.Согласно "карте саботажей", которую обновило издание Le Monde, атаки произошли в районе следующих населeнных пунктов:Французские власти подозревают, что за атакой стоит группа Sandworm, связанная с российской военной разведкой.Местные СМИ отмечают, что кибератака началась еще в середине июля и включала нарушения работы информационных систем железных дорог, что привело к отменам и задержкам поездов.По данным Европейского агентства по кибербезопасности (ENISA), количество атак на критическую инфраструктуру в целом в Европе удвоилось в 2024 году.Отметим, что для охраны Парижа и пригородов на период Олимпиады ежедневно будут задействованы от 17 000 до 22 000 специалистов службы безопасности, включая 2 000 на церемонии открытия, которая, по предварительным данным, соберет до 600 000 человек. Кроме того, 30 000 полицейских и солдат будут мобилизованы для обеспечения безопасности мероприятия 26 июля.На обеспечение безопасности выделен бюджет в размере 320 миллионов евро.Исполнительный директор по безопасности "Париж 2024" Томас Коломб ранее заявлял, что главные риски связаны с террористической угрозой, которая учтена во всех планах безопасности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

париж

франция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, в мире, происшествия, париж, франция, олимпиада-2024 в париже