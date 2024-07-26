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Транспортный коллапс во Франции в день открытия Олимпиады
Транспортный коллапс во Франции в день открытия Олимпиады
Sputnik Грузия
Инциденты серьезно нарушили движение поездов и вызвали значительные транспортные проблемы по всей стране 26.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-26T17:31+0400
2024-07-26T17:31+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Движение поездов во Франции было почти полностью парализовано всего за несколько часов до церемонии открытия Олимпийских игр из-за масштабной кибератаки, нарушившей работу железнодорожных систем.Атака затронула значительные части железнодорожной сети, что вызвало серьезные перебои в транспортной системе страны, сообщают французские власти.Наиболее серьезные сбои затронули линии, соединяющие Париж с западными, северными и восточными регионами. Сообщается, что еще одна атака была "сорвана" на юго-восточной ветке.Согласно "карте саботажей", которую обновило издание Le Monde, атаки произошли в районе следующих населeнных пунктов:Французские власти подозревают, что за атакой стоит группа Sandworm, связанная с российской военной разведкой.Местные СМИ отмечают, что кибератака началась еще в середине июля и включала нарушения работы информационных систем железных дорог, что привело к отменам и задержкам поездов.По данным Европейского агентства по кибербезопасности (ENISA), количество атак на критическую инфраструктуру в целом в Европе удвоилось в 2024 году.Отметим, что для охраны Парижа и пригородов на период Олимпиады ежедневно будут задействованы от 17 000 до 22 000 специалистов службы безопасности, включая 2 000 на церемонии открытия, которая, по предварительным данным, соберет до 600 000 человек. Кроме того, 30 000 полицейских и солдат будут мобилизованы для обеспечения безопасности мероприятия 26 июля.На обеспечение безопасности выделен бюджет в размере 320 миллионов евро.Исполнительный директор по безопасности "Париж 2024" Томас Коломб ранее заявлял, что главные риски связаны с террористической угрозой, которая учтена во всех планах безопасности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, в мире, происшествия, париж, франция, олимпиада-2024 в париже
новости, в мире, происшествия, париж, франция, олимпиада-2024 в париже
Транспортный коллапс во Франции в день открытия Олимпиады
Инциденты серьезно нарушили движение поездов и вызвали значительные транспортные проблемы по всей стране
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Движение поездов во Франции было почти полностью парализовано всего за несколько часов до церемонии открытия Олимпийских игр из-за масштабной кибератаки, нарушившей работу железнодорожных систем.
Атака затронула значительные части железнодорожной сети, что вызвало серьезные перебои в транспортной системе страны, сообщают французские власти.
Национальный железнодорожный оператор SNCF заявил о "массированной атаке с целью парализовать сеть". Также были совершены умышленные поджоги, чтобы повредить объекты инфраструктуры, аварийные специалисты уже работают на месте.
Наиболее серьезные сбои затронули линии, соединяющие Париж с западными, северными и восточными регионами. Сообщается, что еще одна атака была "сорвана" на юго-восточной ветке.
Согласно "карте саботажей", которую обновило издание Le Monde, атаки произошли в районе следующих населeнных пунктов:
западное направление: коммуна Куртален, регион Центр – Долина Луары,
северное направление: Круазий, в 50 км к югу от Лилля,
восточное направление: Паньи-сюр-Мозель в Лотарингии.
Французские власти подозревают, что за атакой стоит группа Sandworm, связанная с российской военной разведкой.
Местные СМИ отмечают, что кибератака началась еще в середине июля и включала нарушения работы информационных систем железных дорог, что привело к отменам и задержкам поездов.
По данным Европейского агентства по кибербезопасности (ENISA), количество атак на критическую инфраструктуру в целом в Европе удвоилось в 2024 году.
Отметим, что для охраны Парижа и пригородов на период Олимпиады ежедневно будут задействованы от 17 000 до 22 000 специалистов службы безопасности, включая 2 000 на церемонии открытия, которая, по предварительным данным, соберет до 600 000 человек. Кроме того, 30 000 полицейских и солдат будут мобилизованы для обеспечения безопасности мероприятия 26 июля.
"Для церемонии открытия разработан специальный протокол совместно с правительством Франции и мэрией Парижа. Мы уверены, что находимся на правильном пути и достигнем наших целей", - заявил на пресс-конференции в четверг директор по безопасности комитета "Париж 2024" Бруно Ле Рей.
На обеспечение безопасности выделен бюджет в размере 320 миллионов евро.
Исполнительный директор по безопасности "Париж 2024" Томас Коломб ранее заявлял, что главные риски связаны с террористической угрозой, которая учтена во всех планах безопасности.