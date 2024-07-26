https://sputnik-georgia.ru/20240726/v-parizhe-startuet-olimpiada-2024--kogda-vystupyat-atlety-iz-gruzii-289176918.html

В Париже стартует Олимпиада-2024 – когда выступят атлеты из Грузии?

В Париже стартует Олимпиада-2024 – когда выступят атлеты из Грузии?

Sputnik Грузия

Грузинские спортсмены начнут выступление на Олимпиаде с 27 июля 26.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-26T10:52+0400

2024-07-26T10:52+0400

2024-07-26T10:52+0400

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нино салуквадзе

сандро базадзе

лаша шавдатуашвили

лаша талахадзе

нок

олимпиада-2024 в париже

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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. В Париже в пятницу, 26 июля, стартуют XXXIII летние Олимпийские игры, которые продлятся до 11 августа.В Олимпийских играх примут участие 10 500 спортсменов. Разыграны будут 329 комплектов медалей в 32 видах спорта — 28 основных и четыре дополнительных (серфинг, скейтбординг, брейк-данс и спортивное скалолазание).Первые медали будут разыграны 27 июля. Победители и призеры определятся в таких видах спорта, как дзюдо, плавание, прыжки в воду, регби, скейтбординг, стрельба, фехтование и велоспорт на шоссе.Грузия получила 29 лицензий в 10 видах спорта. Знаменосцами от Грузии на церемонии открытия Олимпийских игр будут двукратный олимпийский чемпион (2016 и 2020 годов) по тяжелой атлетике Лаша Талахадзе и стрелок Нино Салуквадзе, которая является первой в истории женщиной, участвующей в Олимпийских играх уже десятый раз. Грузинские спортсмены начнут выступление на Олимпиаде 27 июля. Первым поборется за медаль дзюдоист Георгий Сардалашвили (-60 кг). Позже выступит олимпийская чемпионка 1988 года Нино Салуквадзе. Она примет участие в соревновании по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров (квалификация). Спустя несколько дней Салуквадзе примет участие в соревновании по стрельбе из пистолета с 25 метров.В субботу, 27 июля, выступит также фехтовальщик Сандро Базадзе.Боксер Лаша Гурули (-63,5 кг) выступит в 1/16 финала. В случае победы следующий бой состоится спустя два дня. Анна Нижарадзе примет в участие в квалификационных заплывах (баттерфляй, 100 метров). В случае удачи попадет в полуфинал, который состоится также в субботу. Олимпийский чемпион 2012 года по дзюдо Лаша Шавдатуашвили выйдет на татами 29 июля, а олимпийский чемпион 2020 года Лаша Бекаури – 31 июля.Двукратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Лаша Талахадзе поборется за медаль 10 августа. Лицензии Грузии на Олимпиаде-2024 в Париже:Вольная борьба: Годердзи Дзебисашвили (-65 кг), Владимир Гамкрелидзе (-86 кг), Гиви Мачарашвили (-97 кг) и Гено Петриашвили (-125 кг);Греко-римская борьба: Рамаз Зоидзе(-67 кг), Роберт Коблиашвили (-97 кг) и Лаша Гобадзе (-87 кг);Дзюдо: Георгий Сардалашвили (-60 кг), Важа Маргвелашвили (-66 кг), Лаша Шавдатуашвили (-73 кг), Тато Григалашвили (-81 кг), Лаша Бекаури (-90 кг), Илья Суламанидзе (-100 кг), Гурам Тушишвили (+100 кг), Этер Липартелиани (-57 кг), Этер Аскилашвили (-63 кг) и София Сомхишвили (+78 кг);Также пройдут соревнования по дзюдо среди смешанных команд.Тяжелая атлетика: Лаша Талахадзе (+102 кг), Шота Мишвелидзе (-61 кг) и Ираклий Чхеидзе (-102 кг);Бокс: Лаша Гурули (-63,5 кг) и Георгий Кушиташвили (-92 кг);Фехтование: Сандро Базадзе;Прыжки на батуте: Люба Головина;Стрельба из пистолета: Нино Салуквадзе;Плавание: Анна Нижарадзе и Ноэ Панцхава;Легкая атлетика (бег на 100 метров): Лика Харчилава.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, париж, нино салуквадзе, сандро базадзе, лаша шавдатуашвили, лаша талахадзе, нок, олимпиада-2024 в париже