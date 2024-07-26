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Вертолет подключился к поискам двоих человек в горах Грузии
Вертолет подключился к поискам двоих человек в горах Грузии
Sputnik Грузия
Поисково-спасательная операция проводится уже третий день 26.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-26T10:35+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Вертолет пограничной полиции с утра подключился к спасательной операции по поиску двух человек, пропавших без вести на территории Местии и Лентехи в горном районе Грузии – Сванети, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии. Как сообщают СМИ, два жителя Сванети шли из Лентехи через ущелье Ласдили. Выйдя на связь в последний раз 24 июля, они сообщили, что заблудились и не могут найти тропу. Поисково-спасательная операция проводится в интенсивном режиме уже третий день. До этого времени привлечение вертолета пограничной полиции к спасательной операции было невозможно из-за метеоусловий. В поисково-спасательной операции задействованы сотрудники горноспасательных сил Тбилиси, Имерети и Местии, а также дроны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, тбилиси, местия, сванети
грузия, происшествия, новости, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, тбилиси, местия, сванети
Вертолет подключился к поискам двоих человек в горах Грузии
10:35 26.07.2024 (обновлено: 10:50 26.07.2024)
Поисково-спасательная операция проводится уже третий день
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Вертолет пограничной полиции с утра подключился к спасательной операции по поиску двух человек, пропавших без вести на территории Местии и Лентехи в горном районе Грузии – Сванети, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Как сообщают СМИ, два жителя Сванети шли из Лентехи через ущелье Ласдили. Выйдя на связь в последний раз 24 июля, они сообщили, что заблудились и не могут найти тропу.
Поисково-спасательная операция проводится в интенсивном режиме уже третий день. До этого времени привлечение вертолета пограничной полиции к спасательной операции было невозможно из-за метеоусловий.
В поисково-спасательной операции задействованы сотрудники горноспасательных сил Тбилиси, Имерети и Местии, а также дроны.