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Вертолет подключился к поискам двоих человек в горах Грузии

Вертолет подключился к поискам двоих человек в горах Грузии

Sputnik Грузия

Поисково-спасательная операция проводится уже третий день 26.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-26T10:35+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Вертолет пограничной полиции с утра подключился к спасательной операции по поиску двух человек, пропавших без вести на территории Местии и Лентехи в горном районе Грузии – Сванети, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии. Как сообщают СМИ, два жителя Сванети шли из Лентехи через ущелье Ласдили. Выйдя на связь в последний раз 24 июля, они сообщили, что заблудились и не могут найти тропу. Поисково-спасательная операция проводится в интенсивном режиме уже третий день. До этого времени привлечение вертолета пограничной полиции к спасательной операции было невозможно из-за метеоусловий. В поисково-спасательной операции задействованы сотрудники горноспасательных сил Тбилиси, Имерети и Местии, а также дроны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, происшествия, новости, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, тбилиси, местия, сванети