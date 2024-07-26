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Живы и здоровы – нашлись двое человек пропавших в горах Грузии

Живы и здоровы – нашлись двое человек пропавших в горах Грузии

Sputnik Грузия

Молодые люди сами вышли на связь, подробности пока не сообщаются 26.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-26T12:19+0400

2024-07-26T12:19+0400

2024-07-26T12:19+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Найдены двое молодых мужчин, которые пропали три дня назад на территории Местии и Лентехи в горном районе Грузии – Сванети, они находятся в безопасности, сообщает телеканал "Имеди". Ранее СМИ сообщали, что два жителя Сванети шли из Лентехи через ущелье Ласдили. Выйдя на связь в последний раз 24 июля, они сказали, что заблудились и не могут найти тропу.По информации телеканала, в пятницу молодые люди сами вышли на связь. Они уже общались с родственниками и находятся в безопасности. Поисково-спасательная операция проводилась в интенсивном режиме. На третий день к поискам подключился вертолет пограничной полиции. В поисково-спасательной операции также были задействованы сотрудники горноспасательных сил Тбилиси, Имерети и Местии, а также дроны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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