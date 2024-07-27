https://sputnik-georgia.ru/20240727/aziatskiy-bank-kupil-zelenye-obligatsii-georgia-global-utilities-289194669.html

Азиатский банк купил "зеленые облигации" Georgia Global Utilities

Азиатский банк купил "зеленые облигации" Georgia Global Utilities

Sputnik Грузия

Полученные деньги будут направлены на обновление сети водоснабжения в Тбилиси и его окрестностях, что обеспечит питьевой водой до 1,4 миллиона жителей 27.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-27T12:59+0400

2024-07-27T12:59+0400

2024-07-27T12:59+0400

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азиатский банк развития (абр)

georgian water and power

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) инвестировал 40 миллионов долларов в облигации, выпущенные компанией Georgia Global Utilities. Целью сертифицированных зеленых облигаций, крупнейших облигаций, выпущенных частной корпорацией Грузии, является улучшение водной системы в Тбилиси и прилегающих муниципалитетах, повышение устойчивости поверхностных и подземных водных ресурсов к изменению климата. "Финансирование включает в себя долговые инвестиции в размере 20 миллионов долларов США из обычных акционерных ресурсов АБР и инвестиции в размере 20 миллионов долларов США из ведущего Фонда инфраструктуры частного сектора Азии, управляемого японским агентством международного сотрудничества АБР", - говорится в сообщении. Инвестиция является частью пятилетних облигаций на сумму 300 миллионов долларов, размещенных грузинской компанией. Полученные деньги будут направлены на обновление сети водоснабжения в Тбилиси и его окрестностях, что обеспечит питьевой водой до 1,4 миллиона жителей. Как заявила генеральный директор АБР по операциям в частном секторе Сьюзан Габури, основные инвестиции АБР в зеленые облигации GGU укрепят международное доверие к рынку капитала Грузии и повысят устойчивость страны к изменению климата. С 2019 года АБР возглавляет развитие рынка экологических, социальных и управленческих облигаций (ESG) в Грузии. "Зеленые облигации" GGU сертифицированы Det Norske Veritas и соответствуют принципам зеленых облигаций Ассоциации рынков капитала. Зеленые облигации используются для финансирования проектов, которые способствуют достижению климатических целей. В январе 2022 года Aqualia купила 80% акций в дочерней компании Georgia Global Utilities, владеющей тбилисской водораспределительной компанией Georgia Water & Power (GWP), стоимостью 180 миллионов долларов. Согласно последнему рейтингу Global Water Intelligence (март 2021 г.), Aqualia является четвертой по величине компанией по управлению водными ресурсами в Европе и девятой в мире по численности обслуживаемого населения. В настоящее время Aqualia обслуживает около 30 миллионов человек в 17 странах: Алжире, Арабских Эмиратах, Колумбии, Чили, Чехии, Эквадоре, Египте, Франции, Италии, Мексике, Омане, Португалии, Катаре, Румынии, Саудовской Аравии, Испании и Тунисе. В 2020 финансовом году выручка компании составила 1,2 миллиарда евро, а бизнес-портфель – более 15 миллиардов евро. Капитал компании принадлежит группе по обслуживанию граждан FCC (51%) и австралийскому этическому фонду IFM Investors (49%).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, азиатский банк развития (абр), georgian water and power