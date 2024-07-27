https://sputnik-georgia.ru/20240727/esche-odno-svidetelstvo-demokratii--deputat-o-vysokikh-pozitsiyakh-gruzii-v-reytinge-289199489.html

Еще одно свидетельство демократии – депутат о высоких позициях Грузии в рейтинге

Еще одно свидетельство демократии – депутат о высоких позициях Грузии в рейтинге

Sputnik Грузия

Грузия набрала 2,86 балла из четырех возможных и заняла 45 место в Индексе уважения Конституции 27.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-27T15:13+0400

2024-07-27T15:13+0400

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ираклий кадагишвили

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Высокий рейтинг Грузии в Индексе уважения Конституции свидетельствует о прогрессе страны с точки зрения демократии, заявил председатель комитета по процедурным вопросам и регламенту Ираклий Кадагишвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Грузия вошла в число 50 лучших стран мира по Индексу уважения к Конституции, опубликованному международной оценочной организацией глобальной демократии "Разнообразие демократии" (V-Dem). Он также отметил, что высокий рейтинг свидетельствует о том, что конституционное устройство Грузии плюралистично, принцип распределения власти четко определен и защищен. "Это показывает нам, что наша страна имеет прочные базовые основы развития", – заявил Кадагишвили. Грузия набрала 2,86 балла из четырех возможных и заняла 45 место в рейтинге. Индекс уважения Конституции правительством определяется как "защита и уважение Конституции со стороны исполнительной власти". В 2012 году Грузия заняла 93-е место в мире по соблюдению правительством конституции, а за последующие 11 лет поднялась на 48 позиций в мировом рейтинге.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ираклий кадагишвили