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Грузинский дзюдоист остался без бронзы и выбыл с Олимпиады-2024 в Париже
Грузинский дзюдоист остался без бронзы и выбыл с Олимпиады-2024 в Париже
Sputnik Грузия
Сардалашвили уступил испанскому дзюдоисту Франсиско Гарригосу 27.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-27T20:50+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Действующий чемпион мира по дзюдо Георгий Сардалашвили (-60 кг) остался без бронзы и окончательно выбыл с Олимпийских игр в Париже, проиграв в репешаже. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Сардалашвили уступил испанскому дзюдоисту Франсиско Гарригосу. Для грузинского дзюдоиста это была первая Олимпиада.Первый день соревнований оказался крайне неудачным для сборной Грузии. Саблист Сандро Базадзе проиграл в 1/8 финала соревнований и также вылетел с Олимпиады-2024. Квалификационный заплыв проиграла Анна Нижарадзе (баттерфляй, 100 метров), показав 28-й результат из 31. Не прошла квалификацию в стрельбе из пневматического пистолета трехкратный олимпийский медалист и чемпион Олимпиады-1998 Нино Салуквадзе. Турнир дзюдоистов завершится 2 августа, а 3 августа на Олимпийских играх 2024 года в Париже пройдут смешанные командные соревнования, в которых впервые в истории примет участие сборная Грузии.Грузия на Олимпиаде-2024 в ПарижеУдачи грузинским спортсменам лично пожелали премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и министр культуры и спорта Тея Цулукиани, которые в настоящее время находятся в Париже.Грузия получила 29 лицензий в 10 видах спорта.Лицензии Грузии на Олимпиаде-2024 в Париже:Вольная борьба: Годердзи Дзебисашвили (-65 кг), Владимир Гамкрелидзе (-86 кг), Гиви Мачарашвили (-97 кг) и Гено Петриашвили (-125 кг);Греко-римская борьба: Рамаз Зоидзе(-67 кг), Роберт Коблиашвили (-97 кг) и Лаша Гобадзе (-87 кг);Дзюдо: Георгий Сардалашвили (-60 кг), Важа Маргвелашвили (-66 кг), Лаша Шавдатуашвили (-73 кг), Тато Григалашвили (-81 кг), Лаша Бекаури (-90 кг), Илья Суламанидзе (-100 кг), Гурам Тушишвили (+100 кг), Этер Липартелиани (-57 кг), Этер Аскилашвили (-63 кг) и София Сомхишвили (+78 кг);Также пройдут соревнования по дзюдо среди смешанных команд.Тяжелая атлетика: Лаша Талахадзе (+102 кг), Шота Мишвелидзе (-61 кг) и Ираклий Чхеидзе (-102 кг);Бокс: Лаша Гурули (-63,5 кг) и Георгий Кушиташвили (-92 кг);Фехтование: Сандро Базадзе;Прыжки на батуте: Люба Головина;Стрельба из пистолета: Нино Салуквадзе;Плавание: Анна Нижарадзе и Ноэ Панцхава;Легкая атлетика (бег на 100 метров): Лика Харчилава.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, олимпиада-2024 в париже, париж, сандро базадзе, нино салуквадзе
спорт, грузия, новости, олимпиада-2024 в париже, париж, сандро базадзе, нино салуквадзе
Грузинский дзюдоист остался без бронзы и выбыл с Олимпиады-2024 в Париже
Сардалашвили уступил испанскому дзюдоисту Франсиско Гарригосу
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Действующий чемпион мира по дзюдо Георгий Сардалашвили (-60 кг) остался без бронзы и окончательно выбыл с Олимпийских игр в Париже, проиграв в репешаже.
Сардалашвили уступил испанскому дзюдоисту Франсиско Гарригосу. Для грузинского дзюдоиста это была первая Олимпиада.
Первый день соревнований оказался крайне неудачным для сборной Грузии. Саблист Сандро Базадзе проиграл в 1/8 финала соревнований и также вылетел с Олимпиады-2024.
Квалификационный заплыв проиграла Анна Нижарадзе (баттерфляй, 100 метров), показав 28-й результат из 31. Не прошла квалификацию в стрельбе из пневматического пистолета трехкратный олимпийский медалист и чемпион Олимпиады-1998 Нино Салуквадзе.
Турнир дзюдоистов завершится 2 августа, а 3 августа на Олимпийских играх 2024 года в Париже пройдут смешанные командные соревнования, в которых впервые в истории примет участие сборная Грузии.
Грузия на Олимпиаде-2024 в Париже
Удачи грузинским спортсменам лично пожелали премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и министр культуры и спорта Тея Цулукиани, которые в настоящее время находятся в Париже.
Грузия получила 29 лицензий в 10 видах спорта.
Лицензии Грузии на Олимпиаде-2024 в Париже:
Вольная борьба: Годердзи Дзебисашвили (-65 кг), Владимир Гамкрелидзе (-86 кг), Гиви Мачарашвили (-97 кг) и Гено Петриашвили (-125 кг);
Греко-римская борьба: Рамаз Зоидзе(-67 кг), Роберт Коблиашвили (-97 кг) и Лаша Гобадзе (-87 кг);
Дзюдо: Георгий Сардалашвили (-60 кг), Важа Маргвелашвили (-66 кг), Лаша Шавдатуашвили (-73 кг), Тато Григалашвили (-81 кг), Лаша Бекаури (-90 кг), Илья Суламанидзе (-100 кг), Гурам Тушишвили (+100 кг), Этер Липартелиани (-57 кг), Этер Аскилашвили (-63 кг) и София Сомхишвили (+78 кг);
Также пройдут соревнования по дзюдо среди смешанных команд.
Тяжелая атлетика: Лаша Талахадзе (+102 кг), Шота Мишвелидзе (-61 кг) и Ираклий Чхеидзе (-102 кг);
Бокс: Лаша Гурули (-63,5 кг) и Георгий Кушиташвили (-92 кг);
Фехтование: Сандро Базадзе;
Прыжки на батуте: Люба Головина;
Стрельба из пистолета: Нино Салуквадзе;
Плавание: Анна Нижарадзе и Ноэ Панцхава;
Легкая атлетика (бег на 100 метров): Лика Харчилава.