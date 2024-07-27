https://sputnik-georgia.ru/20240727/gruzinskiy-sablist-vybyl-s-olimpiady-2024-v-parizhe-289205897.html

Грузинский саблист выбыл с Олимпиады-2024 в Париже

Грузинский саблист выбыл с Олимпиады-2024 в Париже

Sputnik Грузия

Первый день Олимпиады оказался неудачным для грузинских спортсменов 27.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-27T18:53+0400

2024-07-27T18:53+0400

2024-07-27T19:32+0400

спорт

новости

грузия

сандро базадзе

нино салуквадзе

париж

олимпиада-2024 в париже

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/12/268642860_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_9e9e0ee4a0ef633bbef6a57c28644edf.jpg

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Грузинский саблист Сандро Базадзе проиграл в 1/8 финала соревнований и выбыл с Олимпийских игр в Париже. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Первый день Олимпиады оказался неудачным для грузинских спортсменов. Квалификационный заплыв проиграла Анна Нижарадзе (баттерфляй, 100 метров), показав 28-й результат из 31. Не прошла квалификацию в стрельбе из пневматического пистолета трехкратный олимпийский медалист и чемпион Олимпиады-1998 Нино Салуквадзе. Надежда остается на дзюдоиста Георгия Сардалашвили, который, хоть и выбыл из гонки за золото, будет бороться за бронзу в репешаже.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

париж

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, новости, грузия, сандро базадзе, нино салуквадзе, париж, олимпиада-2024 в париже