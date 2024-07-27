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Грузинский саблист выбыл с Олимпиады-2024 в Париже
Грузинский саблист выбыл с Олимпиады-2024 в Париже
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Первый день Олимпиады оказался неудачным для грузинских спортсменов 27.07.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Грузинский саблист Сандро Базадзе проиграл в 1/8 финала соревнований и выбыл с Олимпийских игр в Париже. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Первый день Олимпиады оказался неудачным для грузинских спортсменов. Квалификационный заплыв проиграла Анна Нижарадзе (баттерфляй, 100 метров), показав 28-й результат из 31. Не прошла квалификацию в стрельбе из пневматического пистолета трехкратный олимпийский медалист и чемпион Олимпиады-1998 Нино Салуквадзе. Надежда остается на дзюдоиста Георгия Сардалашвили, который, хоть и выбыл из гонки за золото, будет бороться за бронзу в репешаже.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, сандро базадзе, нино салуквадзе, париж, олимпиада-2024 в париже
Грузинский саблист выбыл с Олимпиады-2024 в Париже
18:53 27.07.2024 (обновлено: 19:32 27.07.2024)
Первый день Олимпиады оказался неудачным для грузинских спортсменов
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Грузинский саблист Сандро Базадзе проиграл в 1/8 финала соревнований и выбыл с Олимпийских игр в Париже.
Базадзе проиграл сопернику из Египта Мохамеду Амеру со счетом 14:15. Он был одним из тех, от кого грузинские болельщики ждали медали.
Первый день Олимпиады оказался неудачным для грузинских спортсменов. Квалификационный заплыв проиграла Анна Нижарадзе (баттерфляй, 100 метров), показав 28-й результат из 31.
Не прошла квалификацию в стрельбе из пневматического пистолета трехкратный олимпийский медалист и чемпион Олимпиады-1998 Нино Салуквадзе.
Надежда остается на дзюдоиста Георгия Сардалашвили, который, хоть и выбыл из гонки за золото, будет бороться за бронзу в репешаже.