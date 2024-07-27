https://sputnik-georgia.ru/20240727/gruziya-na-olimpiade-v-parizhe--raspisanie-vystupleniya-gruzin-27-iyulya-289193762.html

Грузия на Олимпиаде в Париже – расписание выступления грузин 27 июля

Грузия на Олимпиаде в Париже – расписание выступления грузин 27 июля

Sputnik Грузия

Наши спортсмены готовы к тому, чтобы показать лучшие результаты, сказал президент НОК Грузии 27.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-27T09:01+0400

2024-07-27T09:01+0400

2024-07-27T09:01+0400

спорт

грузия

новости

париж

франция

нино салуквадзе

сандро базадзе

лаша гурули

нок

лаша талахадзе

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Выступления грузинских спортсменов на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже начнутся в субботу, 27 июля, когда будут разыграны первые комплекты медалей.Церемония открытия Олимпийских игр состоялась в столице Франции 26 июля. За 16 дней разыграны будут 329 комплектов медалей в 32 видах спорта. В субботу станут известны обладатели наград в 14 видах программы в восьми видах спорта – стрельбе, прыжках в воду, шоссейном велоспорте, дзюдо, плавании, фехтовании, скейтбординге и регби-7."Наши спортсмены готовы к тому, чтобы показать лучшие результаты", - сказал президент НОК Грузии, глава грузинской олимпийской делегации Лери Хабелов.Первым в 12:00 по тбилисскому времени поборется за медаль дзюдоист Георгий Сардалашвили (-60 кг).В 13:00 Анна Нижарадзе примет в участие в квалификационных заплывах (баттерфляй, 100 метров). В случае удачи попадет в полуфинал, который состоится также в субботу.В 14:30 выступит знаменосец сборной Грузи на церемонии открытия Олимпиады-2024, трехкратный олимпийский медалист и чемпион Игр-1998 Нино Салуквадзе. В субботу она примет участие в соревновании по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров (квалификация). Салуквадзе является первой в истории женщиной, участвующей в Олимпийских играх уже десятый раз. В 15:45 выступит фехтовальщик Сандро Базадзе.В 22:48 Боксер Лаша Гурули (-63,5 кг) выступит в 1/16 финала. В случае победы следующий бой состоится спустя два дня.Удачи грузинским спортсменам лично пожелали премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и министр культуры и спорта Тея Цулукиани, которые в настоящее время находятся в Париже. Грузия получила 29 лицензий в 10 видах спорта. Лицензии Грузии на Олимпиаде-2024 в Париже:Вольная борьба: Годердзи Дзебисашвили (-65 кг), Владимир Гамкрелидзе (-86 кг), Гиви Мачарашвили (-97 кг) и Гено Петриашвили (-125 кг);Греко-римская борьба: Рамаз Зоидзе(-67 кг), Роберт Коблиашвили (-97 кг) и Лаша Гобадзе (-87 кг);Дзюдо: Георгий Сардалашвили (-60 кг), Важа Маргвелашвили (-66 кг), Лаша Шавдатуашвили (-73 кг), Тато Григалашвили (-81 кг), Лаша Бекаури (-90 кг), Илья Суламанидзе (-100 кг), Гурам Тушишвили (+100 кг), Этер Липартелиани (-57 кг), Этер Аскилашвили (-63 кг) и София Сомхишвили (+78 кг);Также пройдут соревнования по дзюдо среди смешанных команд.Тяжелая атлетика: Лаша Талахадзе (+102 кг), Шота Мишвелидзе (-61 кг) и Ираклий Чхеидзе (-102 кг);Бокс: Лаша Гурули (-63,5 кг) и Георгий Кушиташвили (-92 кг);Фехтование: Сандро Базадзе;Прыжки на батуте: Люба Головина;Стрельба из пистолета: Нино Салуквадзе;Плавание: Анна Нижарадзе и Ноэ Панцхава;Легкая атлетика (бег на 100 метров): Лика Харчилава.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, париж, франция, нино салуквадзе, сандро базадзе, лаша гурули, нок, лаша талахадзе, олимпиада-2024 в париже