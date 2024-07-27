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Грузия заработала на персиках 16,2 миллиона долларов

Грузия заработала на персиках 16,2 миллиона долларов

Sputnik Грузия

Всего за последние 10 лет Грузия экспортировала более 170 тысяч тонн персиков, заработав на этом 154 миллиона долларов 27.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-27T17:00+0400

2024-07-27T17:00+0400

2024-07-27T17:00+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Экспорт 14,2 тысячи тонн персиков в период с 1 мая текущего года принес Грузии 16,2 миллиона долларов, сообщает пресс-служба Минсельхоза страны. По данным ведомства, объемы экспорта на 4% (13,7 тысяч тонн) превышают показатели за аналогичный период прошлого года. Кроме того, стоимость экспорта выросла на 9,5% или на 1,4 миллиона долларов. Рыночная стоимость одного килограмма персиков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 5% и составила 1,14 доллара. Минсельхоз активно работает над развитием сельского хозяйства и осуществляет для этого программы помощи фермерам. Одна из самых масштабных – "Льготный агрокредит", который реализуется в стране с 27 марта 2013 года. Основные цели "Льготного агрокредита" заключаются в совершенствовании производственных процессов первичного производства, переработки и хранения-сбыта в сельском хозяйстве путем предоставления фермерам и предпринимателям, занимающимся сельским хозяйством, дешевых, долгосрочных и доступных средств. Кроме того, с 2015 года реализуется программа "Посади будущее", которая является частью государственной программы "Льготный агрокредит" и предполагает финансирование государством приобретения фермерами саженцев для обновления и разбивки плодовых садов. В рамках данной программы, в масштабах Грузии новые многолетние сады разбиты на участке около 17,6 тысячи гектаров земли, а объем государственного финансирования превышает 133 миллиона лари (51,2 миллиона долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, персики, сельское хозяйство грузии