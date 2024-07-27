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Какой сегодня церковный праздник: 27 июля 2024

Какой сегодня церковный праздник: 27 июля 2024

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 27 июля отмечают день памяти святых Акилы, Иуста, Еллия и Стефана 27.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-27T01:01+0400

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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.АкилаПо церковному календарю 27 июля поминают святого Акилу, апостола от 70-ти – ученика первоверховного апостола Павла.Акила, иудей по происхождению, проживал вместе с женой Прискиллой в Риме. Когда всех евреев во время правления Клавдия изгнали из столицы, он с женой, вынужденные покинуть родной дом, поселились в Коринфе, где некоторое время у них жил апостол Павел.Приняв от святого Павла крещение, супруги стали его преданными учениками, и отправившись с ним в Ефес, проповедовали там вместе. После смерти Клавдия евреям разрешили вернуться в Рим. Вернулись в родной город и Акила с Прискиллой. В своем Послании к Римлянам Павел тепло вспоминал о своих верных учениках.В Риме Акила пробыл недолго. Он отправился в Асию, куда первоверховный поставил его епископом. Прискилла, сопровождавшая супруга, всегда помогала ему в святительских трудах.Святой погиб мученически. Его убили язычники. По преданию Церкви, вместе с ним убили и святую Прискиллу.ИустПо церковному календарю 27 июля поминают мученика Иуста, пострадавшего за веру в I веке.Иуст был римским воином-язычником. Он уверовал в Христа, когда однажды в видении ему был явлен Животворящий Крест Господень. Став исповедником, он раздал свое имение нищим.Иуста арестовали как христианина и после жестоких пыток сожгли.ЕллийПо церковному календарю 27 июля поминают преподобного Еллия, жившего в IV веке.Будущий святой рос при монастыре. Став взрослым, он ушел в египетскую пустыню, где постоянно молился и трудился, ограничивая себя в пище.Еллий, по преданию, обладал способностью повелевать дикими животными. Как-то он нес тяжелую ношу, но груз оказался непосильным. Тогда отшельник стал молиться и вскоре к нему подошел дикий осел, который помог донести ношу. В другой раз на переправе большой крокодил подставил свою спину пустыннику.Старца часто посещали иноки, которые восхищались его искренней верой, детской простотой и глубоким смирением. Монахи замечали, что отшельник обладал даром прозорливости – будто читал мысли и движения души собеседника.Один инок пожелал остаться с Еллием в пустыне, но отшельник предупредил юношу, что самое страшное в пустыне пережить искушения, через которое проходят все пустынники, а не дикие звери, жара, холод или недостаток воды и еды.В первую же ночь юноша в страхе прибежал к преподобному. Учитель, утешив молодого инока, перекрестил пещеру, и юноша ободренный вернулся в свою келью. Со временем он достиг таких же духовных высот, как и его наставник.СтефанПо церковному календарю 27 июля поминают преподобного Стефана Махрищского, родившегося в XIV веке в Киеве.Приняв постриг, он несколько лет провел в Печерской обители, затем перебрался в Москву. Поселившись отшельником в местечке Махрище, в 35 верстах от Сергиевой пустыни, преподобный, дорожа безмолвием, долго не принимал желающих присоединиться к нему.Уступив просьбам, в 1358 году основал монастырь, где стал игуменом. Братья Юрковские, владеющие землей вокруг обители, несмотря на уверения преподобного, боясь, что она может стать монастырской, грозились убить подвижника.Святой, удалившись в сторону Вологды, основал пустынную обитель имени Святой Троицы на реке Авнеже. Великий князь Дмитрий Донской (1350-1389), поддержав новую обитель, велел преподобному возвратиться в Махрищский монастырь.Вернувшись в свою обитель, Стефан ввел в ней общежительный устав. Будучи снисходительным к другим и строгим к себе, он носил самую ветхую и грубую одежду, работал больше всех, а братию наставлял кроткими и тихими речами. Преподобный дожил до глубокой старости. Он принял схиму и скончался в 1406 году.ИмениныПо церковному календарю 27 июля именины отмечают Иоанн, Онисим, Никодим и Стефан.Материал подготовлен на основе открытых источников.

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справки , религия , календарь религиозных праздников