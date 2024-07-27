https://sputnik-georgia.ru/20240727/obvinyaemyy-v-ubiystve-na-vostoke-gruzii-zaderzhan-spustya-tri-dnya-289198347.html

Обвиняемый в убийстве на востоке Грузии задержан спустя три дня

Обвиняемый в убийстве на востоке Грузии задержан спустя три дня

Sputnik Грузия

В случае подтверждения вины задержанному грозит от 16 до 20 лет лишения свободы 27.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-27T14:00+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Обвиняемый в убийстве на востоке Грузии задержан спустя три дня.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Полицейские на третий день задержали обвиняемого в убийстве двух человек в селе Лалискури в регионе Кахети, говорится в сообщении МВД Грузии. Следствие по делу ведется по статьям "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия" и "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах". В случае подтверждения вины задержанному грозит от 16 до 20 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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