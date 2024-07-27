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Обвиняемый в убийстве на востоке Грузии задержан спустя три дня
Обвиняемый в убийстве на востоке Грузии задержан спустя три дня
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В случае подтверждения вины задержанному грозит от 16 до 20 лет лишения свободы 27.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-27T14:00+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Обвиняемый в убийстве на востоке Грузии задержан спустя три дня.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Полицейские на третий день задержали обвиняемого в убийстве двух человек в селе Лалискури в регионе Кахети, говорится в сообщении МВД Грузии. Следствие по делу ведется по статьям "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия" и "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах". В случае подтверждения вины задержанному грозит от 16 до 20 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, кахети, убийство
происшествия, грузия, новости, кахети, убийство
Обвиняемый в убийстве на востоке Грузии задержан спустя три дня
В случае подтверждения вины задержанному грозит от 16 до 20 лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Обвиняемый в убийстве на востоке Грузии задержан спустя три дня.
Полицейские на третий день задержали обвиняемого в убийстве двух человек в селе Лалискури в регионе Кахети, говорится в сообщении МВД Грузии.
По данным следствия, обвиняемый 24 июля во время конфликта из-за словесной перепалки застрелил двух человек и скрылся с места преступления.
Следствие по делу ведется по статьям "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия" и "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах". В случае подтверждения вины задержанному грозит от 16 до 20 лет лишения свободы.