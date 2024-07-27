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Олимпиада-2024 в Париже: грузинский дзюдоист одержал первую победу
Олимпиада-2024 в Париже: грузинский дзюдоист одержал первую победу
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Олимпиада-2024 в Париже стала первой для Сардалашвили 27.07.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Действующий чемпион мира по дзюдо Георгий Сардалашвили (-60 кг) одержал первую победу на Олимпиаде-2024 в Париже и прошел в четвертьфинал. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В 1/8 финала 21-летний дзюдоист победил представителя Израиля Яма Волчака и вышел в четвертьфинал. Его соперником в четвертьфинале станет дзюдоист из Турции Салих Йылдыз. Предварительные встречи начались в 12:00 по тбилисскому времени. Для Сардалашвили это первая Олимпиада. Розыгрыш медалей в этой весовой категории начнется сегодня в 18:00. Турнир дзюдоистов завершится 2 августа, а 3 августа на Олимпийских играх 2024 года в Париже пройдут смешанные командные соревнования, в которых впервые в истории примет участие сборная Грузии. На Олимпиаде Грузию по дзюдо представляют Георгий Сардалашвили (-60 кг), Важа Маргвелашвили (-66 кг), Лаша Шавдатуашвили (-73 кг), Тато Григалашвили (-81 кг), Лаша Бекаури (-90 кг), Илья Суламанидзе (-100 кг), Гурам Тушишвили (+100 кг), Этер Липартелиани (-57 кг), Этер Аскилашвили (-63 кг) и София Сомхишвили (+78 кг).Ранее удачи грузинским спортсменам лично пожелали премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и министр культуры и спорта Тея Цулукиани, которые в настоящее время находятся в Париже.Грузия получила 29 лицензий в 10 видах спорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, париж, олимпиада-2024 в париже
спорт, грузия, новости, париж, олимпиада-2024 в париже
Олимпиада-2024 в Париже: грузинский дзюдоист одержал первую победу
14:31 27.07.2024 (обновлено: 14:38 27.07.2024)
Олимпиада-2024 в Париже стала первой для Сардалашвили
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Действующий чемпион мира по дзюдо Георгий Сардалашвили (-60 кг) одержал первую победу на Олимпиаде-2024 в Париже и прошел в четвертьфинал.
В 1/8 финала 21-летний дзюдоист победил представителя Израиля Яма Волчака и вышел в четвертьфинал. Его соперником в четвертьфинале станет дзюдоист из Турции Салих Йылдыз. Предварительные встречи начались в 12:00 по тбилисскому времени.
Для Сардалашвили это первая Олимпиада. Розыгрыш медалей в этой весовой категории начнется сегодня в 18:00. Турнир дзюдоистов завершится 2 августа, а 3 августа на Олимпийских играх 2024 года в Париже пройдут смешанные командные соревнования, в которых впервые в истории примет участие сборная Грузии.
На Олимпиаде Грузию по дзюдо представляют Георгий Сардалашвили (-60 кг), Важа Маргвелашвили (-66 кг), Лаша Шавдатуашвили (-73 кг), Тато Григалашвили (-81 кг), Лаша Бекаури (-90 кг), Илья Суламанидзе (-100 кг), Гурам Тушишвили (+100 кг), Этер Липартелиани (-57 кг), Этер Аскилашвили (-63 кг) и София Сомхишвили (+78 кг).
Ранее удачи грузинским спортсменам лично пожелали премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и министр культуры и спорта Тея Цулукиани, которые в настоящее время находятся в Париже.
Грузия получила 29 лицензий в 10 видах спорта.