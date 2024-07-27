https://sputnik-georgia.ru/20240727/olimpiyskie-igry-stanut-povodom-dlya-gordosti-za-gruziyu--prezident-289197268.html

Олимпийские игры в Париже станут поводом для гордости за Грузию – президент

Олимпийские игры в Париже станут поводом для гордости за Грузию – президент

Sputnik Грузия

Грузия получила 29 лицензий в 10 видах спорта 27.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-27T11:00+0400

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олимпиада-2024 в париже

сандро базадзе

нино салуквадзе

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Олимпийские игры в Париже станут поводом для радости и гордости за Грузию, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Президент и премьер-министр Грузии присутствовали на открытии XXXIII летних Олимпийских игр в Париже. Выступления грузинских спортсменов на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже начнутся в субботу, 27 июля, когда будут разыграны первые комплекты медалей. Первым в 12:00 по тбилисскому времени поборется за медаль дзюдоист Георгий Сардалашвили (-60 кг). В 13:00 Анна Нижарадзе примет в участие в квалификационных заплывах (баттерфляй, 100 метров). В случае удачи попадет в полуфинал, который состоится также в субботу. В 14:30 выступит знаменосец сборной Грузии на церемонии открытия Олимпиады-2024, трехкратный олимпийский медалист и чемпион Игр-1998 Нино Салуквадзе. В субботу она примет участие в соревновании по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров (квалификация). Салуквадзе является первой в истории женщиной, участвующей в Олимпийских играх уже десятый раз. В 15:45 выступит саблист Сандро Базадзе. В 22:48 Боксер Лаша Гурули (-63,5 кг) выступит в 1/16 финала. В случае победы следующий бой состоится спустя два дня. Грузия на Олимпиаде-2024 в Париже Удачи грузинским спортсменам лично пожелали премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и министр культуры и спорта Тея Цулукиани, которые в настоящее время находятся в Париже. Грузия получила 29 лицензий в 10 видах спорта. Лицензии Грузии на Олимпиаде-2024 в Париже: Вольная борьба: Годердзи Дзебисашвили (-65 кг), Владимир Гамкрелидзе (-86 кг), Гиви Мачарашвили (-97 кг) и Гено Петриашвили (-125 кг); Греко-римская борьба: Рамаз Зоидзе(-67 кг), Роберт Коблиашвили (-97 кг) и Лаша Гобадзе (-87 кг); Дзюдо: Георгий Сардалашвили (-60 кг), Важа Маргвелашвили (-66 кг), Лаша Шавдатуашвили (-73 кг), Тато Григалашвили (-81 кг), Лаша Бекаури (-90 кг), Илья Суламанидзе (-100 кг), Гурам Тушишвили (+100 кг), Этер Липартелиани (-57 кг), Этер Аскилашвили (-63 кг) и София Сомхишвили (+78 кг); Также пройдут соревнования по дзюдо среди смешанных команд. Тяжелая атлетика: Лаша Талахадзе (+102 кг), Шота Мишвелидзе (-61 кг) и Ираклий Чхеидзе (-102 кг); Бокс: Лаша Гурули (-63,5 кг) и Георгий Кушиташвили (-92 кг); Фехтование: Сандро Базадзе; Прыжки на батуте: Люба Головина; Стрельба из пистолета: Нино Салуквадзе; Плавание: Анна Нижарадзе и Ноэ Панцхава; Легкая атлетика (бег на 100 метров): Лика Харчилава.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, спорт, новости, саломе зурабишвили , париж, олимпиада-2024 в париже, сандро базадзе, нино салуквадзе