https://sputnik-georgia.ru/20240727/zapret-lgbt-ideologii---opyt-rossii-289200259.html

Запрет ЛГБТ*-идеологии – опыт России

Запрет ЛГБТ*-идеологии – опыт России

Sputnik Грузия

Руководитель Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе в своей колонке на Sputnik рассказывает об опыте разных стран в борьбе с пропагандой ЛГБТ*. 27.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-27T17:30+0400

2024-07-27T17:30+0400

2024-07-27T18:00+0400

аналитика

россия

гулбаат рцхиладзе

институт евразии

колумнисты

грузино-российские отношения

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По инициативе Института Евразии в Тбилиси 26 июля состоялся круглый стол, посвященный российскому опыту запрета ЛГБТ*-пропаганды применительно к Грузии, парламент которой тоже рассматривает аналогичный закон. С российской стороны по интернету подключились главный редактор издания WorldRussia.com Дмитрий Захаров и политолог Владимир Киреев. Запрет ЛГБТ*-идеологии и пропаганды в России имеет три измерения: 1. Меняется сама Россия изнутри, она очищается и укрепляет собственный суверенитет, свою идентичность; 2. Такая изменившаяся Россия более благотворно влияет на своих соседей, как по части запрета ЛГБТ*-пропаганды, так и вообще. Недаром Грузия подхватила идею запрета ЛГБТ* именно вскоре после такого запрета в России в 2022-ом; 3. Россия предлагает всем свободным народам мира сотрудничать на базе традиционных ценностей. Россия – естественный лидер в этом процессе для постсоветского пространства, но она никому ничего не навязывает. Вообще-то альянсы создаются не "за", а "против" чего-либо, и глобалисты нам оказывают услугу, пытаясь навязать нам всем заведомо неприемлемое ЛГБТ*, тем самым консолидируя традиционные общества разных стран против себя. К сожалению, сейчас Украина – страна, которая страдает не только от агрессивной антироссийской политики, но и от разгула пропаганды ЛГБТ*. Дети в России защищены от такого влияния, а на Украине – наоборот, они подвергаются опасности стать жертвой ЛГБТ*. На Украине не то что нет запрета, а посреди войны культивируется образ ЛГБТ*-фашизма. Напомню недавние откровения Илона Маска, который поведал общественности о смене пола одного из своих сыновей, страдающего аутизмом, обманным путем. Если такой влиятельный в мировом масштабе человек, как Маск, пострадал от ЛГБТ*-лоббистов, то каково детям на Украине?Бессовестно со стороны дискредитировавшего себя МУС обвинить российское руководство в "похищении" украинских детей. Ведь Президент России Путин неоднократно заявлял, что те дети, которые были вывезены в Россию, были просто спасены от бомбежек, и не было случаев отлучения детей от родителей. Наоборот, если на Украине объявлялись законные опекуны детей, детей возвращали домой. А я со своей стороны добавлю, что дети были спасены не только от снарядов, но и от возможного ЛГБТ*-влияния, усилившего свое присутствие на Украине. Недавно были насильственно закрыты детские приюты Грузинской Православной Церкви, которые находились под патронажем епископа Спиридона Абуладзе. Владыка Спиридон – честнейший деятель нашей церкви, искренне любящий детей и заботящийся о них. Вот такого человека обвинили в неправильных методах воспитания детей, и государство, под нажимом западных НКО и чиновников ООН, заставило закрыть эти очень нужные детские дома. Это нам напоминает Украину, и наш путь не должен быть аналогичным. Во время круглого стола Дмитрий Захаров рассказал участникам в Тбилиси о предыстории и практике запрета ЛГБТ*-идеологии в России. Докладчик напомнил значение "Закона Димы Яковлева" – русского ребенка, которого фактически убили приемные родители в США. Захаров более подробно рассказал о взаимосвязи ЛГБТ* и необходимости отгородить детей и подростков от его влияния. Редактор интернет-издания также отметил опасность для украинских детей стать жертвами торговцев человеческими органами, дети – особо ценный "продукт" для этой мафии. Дмитрий Захаров также напомнил о сирийском опыте спасения детей от торговцев человеческими органами, когда решающую роль сыграла Россия. Захаров также упомянул о медицинском происхождении слова "толерантность", которое означает снижение сопротивляемости иммунитета человеческого организма к внешним патогенам – вирусам и т. д. Именно такую "толерантность" нам всем навязывает Запад, упаковывая ее красиво, как человеческую терпимость к другим людям. Но к навязыванию разврата терпимости быть не может – уверен Захаров. Более того, надо снимать новые фильмы, ставить спектакли, в которых будут культивироваться здоровые семейные отношения вместо разводов, конфликтов и т. д. Я спросил другого российского выступающего по видеосвязи – политолога и политтехнолога Владимира Киреева: почему, по его мнению, Запад так упорно пытается насадить на постсоветском пространстве, в таких традиционных обществах, как Россия и Грузия, заведомо проигрышную тему ЛГБТ*, насколько это оправдано с точки зрения западной геополитики. Российский специалист ответил, что Запад любыми методами пытается взломать традиционное общество, устои этого общества. Для этого Запад использует в числе иных инструментов и ЛГБТ* – наряду с неофашистами (которые, в свою очередь, ненавидят ЛГБТ*), религиозными террористами и экстремистами всех мастей. Запад, поверив в свою исключительность и недосягаемость, таким образом действует вопреки своим же интересам – заключил Киреев. При этом, отметил российский политолог, Запад идеологию ЛГБТ* навязал своим обществам, народам, а, допустим, на Ближнем Востоке (где тоже существуют сексуальные меньшинства, но иная культурная среда), действует несколько иначе, чем у себя или на постсоветском пространстве, однако принципы и задачи остаются одни и те же. После выступлений основных докладчиков состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов. Выступили председатель НКО "Евро-Азиатский Альянс" Виктор Кусиани, заслуженный журналист Гигла Гобечиа, врач Тина Гоцадзе, химик Илона Бацацашвили, журналист и общественный деятель Дженни Бурджанадзе, историк Виктор Цаава, историк Гиги Маглакелидзе, отставной офицер армии Паата Абуладзе, священник ГПЦ отец Ной Гугуцидзе, журналист Шорена Папашвили, журналист Екатерина Наскидашвили, инженер-технолог Тариэл Сухиашвили, IT-специалист и общественный активист Ираклий Кипиани, студент Гига Курцикидзе и другие. Участники мероприятия выступили против попыток "украинизации" Грузии и за развитие отношений с ближайшими соседями. Опыт новейшей истории показывает, что становится с государством, которое добровольно и полностью идёт на поводу у Запада. Начинается всё с разговоров о "демократии" и свободах, потом о свободах меньшинств и ЛГБТ*, а дальше – и это цель Запада – превращение этого государства в инструмент войны с Россией. События на Украине – наглядный тому пример. Сначала Украина двинулась за "морковкой" вступления в ЕС (куда она никогда не вступит, как и Грузия, Турция и другие "дикари", подлинное отношение к которым со стороны Запада никогда не скрывалось), потом там произошёл "демократический" вооружённый мятеж, и вот уже на территории Украины создаётся инфраструктура НАТО, которая нужна только для войны. Войны Запада с Россией чужими руками, с предварительным нагнетанием русофобии. И вот уже это государство в огне и, по сути, движется к прекращению своего существования. Участники круглого стола, остро дискутируя по внутриполитическим вопросам, единогласно сошлись в том, что в Грузии нет места экстремизму, в том числе ЛГБТ*-фашизму и недопустимо превращать страну в плацдарм против соседних стран.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииМнение автора может не совпадать с позицией редакции

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Гулбаат Рцхиладзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/02/249341631_230:0:1081:851_100x100_80_0_0_bc2f3d3856baaf33b2718ba2f17f1608.jpg

аналитика, россия, гулбаат рцхиладзе, институт евразии, колумнисты, грузино-российские отношения