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Землетрясение произошло на западе Грузии
Землетрясение произошло на западе Грузии
Sputnik Грузия
Толчки были зафиксированы в 09:45 по тбс 27.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-27T10:38+0400
2024-07-27T10:38+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на западе Грузии близ поселка Чхороцку (регион Самегрело-Земо Сванети), говорится на сайте Национального центра сейсмического мониторинга. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Очаг землетрясения залегал на глубине 17 км, в 13 км северо-западнее Чхороцку, вблизи села Таиа, сказано в информации.Толчки были зафиксированы в 09:45 по тбилисскому времени. Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, землетрясения в грузии
Землетрясение произошло на западе Грузии
10:38 27.07.2024 (обновлено: 10:51 27.07.2024)
Толчки были зафиксированы в 09:45 по тбс
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на западе Грузии близ поселка Чхороцку (регион Самегрело-Земо Сванети), говорится на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.
Очаг землетрясения залегал на глубине 17 км, в 13 км северо-западнее Чхороцку, вблизи села Таиа, сказано в информации.
Толчки были зафиксированы в 09:45 по тбилисскому времени.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.