https://sputnik-georgia.ru/20240727/zhitelya-gruzii-zaderzhali-za-ubiystvo-brata-289198523.html
Жителя Грузии задержали за убийство брата
Жителя Грузии задержали за убийство брата
Sputnik Грузия
Брат задержанного скончался на месте от полученных ран 27.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-27T16:00+0400
2024-07-27T16:00+0400
2024-07-27T16:26+0400
грузия
происшествия
новости
убийство
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825159_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_c721a2defaf1df91bbd88f07c5e3ce2d.jpg
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Гражданин Грузии, в прошлом судимый, был задержан за убийство брата в Цагери (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети), говорится в сообщении МВД Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Следствие установило, что обвиняемый нанес смертельные ранения своему брату топором и скрылся с места преступления. От полученных ран брат задержанного скончался на месте. Полиции удалось задержать обвиняемого по горячим следам и изъять топор в качестве улики. Следствие ведется по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах члена семьи". В случае подтверждения вины задержанному грозит от 16 до 20 лет либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825159_138:0:2363:1669_1920x0_80_0_0_5c458713adfe7b1dd120dd8f3dc7dace.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, убийство
грузия, происшествия, новости, убийство
Жителя Грузии задержали за убийство брата
16:00 27.07.2024 (обновлено: 16:26 27.07.2024)
Брат задержанного скончался на месте от полученных ран
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Гражданин Грузии, в прошлом судимый, был задержан за убийство брата в Цагери (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети), говорится в сообщении МВД Грузии.
Следствие установило, что обвиняемый нанес смертельные ранения своему брату топором и скрылся с места преступления. От полученных ран брат задержанного скончался на месте.
Полиции удалось задержать обвиняемого по горячим следам и изъять топор в качестве улики.
Следствие ведется по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах члена семьи". В случае подтверждения вины задержанному грозит от 16 до 20 лет либо бессрочное заключение.