https://sputnik-georgia.ru/20240727/zhitelya-gruzii-zaderzhali-za-ubiystvo-brata-289198523.html

Жителя Грузии задержали за убийство брата

Жителя Грузии задержали за убийство брата

Sputnik Грузия

Брат задержанного скончался на месте от полученных ран 27.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-27T16:00+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Гражданин Грузии, в прошлом судимый, был задержан за убийство брата в Цагери (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети), говорится в сообщении МВД Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Следствие установило, что обвиняемый нанес смертельные ранения своему брату топором и скрылся с места преступления. От полученных ран брат задержанного скончался на месте. Полиции удалось задержать обвиняемого по горячим следам и изъять топор в качестве улики. Следствие ведется по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах члена семьи". В случае подтверждения вины задержанному грозит от 16 до 20 лет либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости, убийство