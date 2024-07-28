https://sputnik-georgia.ru/20240728/edinye-ekzameny-zavershilis-v-gruzii--kogda-stanut-izvestny-pervye-rezultaty-289218130.html

Единые экзамены завершились в Грузии – когда станут известны первые результаты

Единые экзамены завершились в Грузии – когда станут известны первые результаты

Sputnik Грузия

По первоначальным данным, явка абитуриентов на ЕНЭ составило около 93%, на конкурс по получению студенческих грантов – 71% претендентов 28.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-28T19:52+0400

2024-07-28T19:52+0400

2024-07-28T19:52+0400

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национальный центр экзаменов и оценок грузии

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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Единые национальные экзамены в Грузии завершились, а обнародование результатов начнется с начала августа, с экзамена по грузинскому языку и литературе, заявила директор Национального центра экзаменов и оценок (NAEC) Нино Церетели. ЕНЭ для поступления в вузы Грузии стартовали 3 июля в 9:00 с экзамена по грузинскому языку и литературе. Завершились ЕНЭ 26 июля экзаменом по физике. В 2024 году для участия в Единых национальных экзаменах зарегистрировались более 47 тысяч абитуриентов. По первоначальным данным, явка абитуриентов на ЕНЭ составило около 93%, на конкурс по получению студенческих грантов – 71% претендентов, 79% приняли участие в общем экзамене в магистратуру, а 84% приняли участие в экзамене для учителей. В процессе экзаменов был зафиксирован единичный случай отстранения из-за попытки использования вспомогательного материала. Церетели напомнила, что абитуриенты смогут указать и изменить образовательные программы в заявке на регистрацию со следующего дня после публикации результатов апелляций. В 2024 году 24 экзаменационных центра были открыты в Тбилиси, Батуми, Поти, Зугдиди, Озургети, Кутаиси, Ахалцихе, Гори, Рустави, Телави, Хуло и Амбролаури. На участие в экзаменах зарегистрировалось 80 тысяч апликантов, в том числе 47 тысяч абитуриентов на участие в ЕНЭ, более 3 тысяч студентов выразили желание принять участие в конкурсе студенческих грантов, более 10 тысяч – на участие в общих экзаменах в магистратуру и 18,9 тысячи – на экзамен для учителей. Правила проведения ЕНЭ Для того, чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык, один предмет по выбору (литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование). Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты сдают только в том случае, если этого требует вуз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, единые национальные экзамены, национальный центр экзаменов и оценок грузии