https://sputnik-georgia.ru/20240728/glavnye-narusheniya-na-aktsiyakh-protesta-v-gruzii--poslednyaya-statistika-289208090.html

Главные нарушения на акциях протеста в Грузии – последняя статистика

Главные нарушения на акциях протеста в Грузии – последняя статистика

Sputnik Грузия

Наибольшая часть нарушений фиксируется в традиционных для Грузии эпицентрах протеста – в Тбилиси и Аджарии 28.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-28T13:38+0400

2024-07-28T13:38+0400

2024-07-28T13:38+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Сотрудники полиции в период с 1 января по 15 июля 2024 года зафиксировали 1 554 факта неподчинения требованиям полиции и 1 144 факта мелкого хулиганства, говорится в материалах МВД Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Согласно официальным данным МВД, в отчетный период за неподчинение требованию полиции были привлечены 1 528 человек, из которых 55 – женщины. Средний возраст привлеченных к административной ответственности за это правонарушение составляет от 18 до 40 лет. Также полиция привлекла 22 несовершеннолетних и 15 человек старше 60 лет. Что касается мелкого хулиганства, то за вышеуказанный период полиция привлекла к административной ответственности 1 144 человека, из которых 64 – женщины. Из всех уличенных в мелком хулиганстве – 24 несовершеннолетних и 17 человек старше 60. Наибольшая часть фактов неподчинения требованию полиции и мелкого хулиганства фиксируется в традиционных для Грузии эпицентрах протеста – Тбилиси и Аджарии, а меньше всего – в Гурии и Мцхета-Мтианети.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, аджария, гурия, протест, мвд грузии