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Грузия на Олимпиаде-2024 - итоги первого дня состязаний в Париже

Грузия на Олимпиаде-2024 - итоги первого дня состязаний в Париже

Sputnik Грузия

В субботу разыгрывалось14 комплектов медалей в восьми видах спорта 28.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-28T01:12+0400

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олимпиада-2024 в париже

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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Грузинские спортсмены остались без медалей в первый день состязаний на летних Олимпийских играх в Париже. В субботу, 27 июля, разыгрывалось14 комплектов медалей в восьми видах спорта – стрельбе, прыжках в воду, шоссейном велоспорте, дзюдо, плавании, фехтовании, скейтбординге и регби-7.ФехтованиеЛидер мирового рейтинга саблист Сандро Базадзе начал выступление на Олимпиаде с победы над мексиканским спортсменом Джебраном Сеа со счетом 15-6, но в 1/8 финала уступил египтянину Мохамеду Амеру со счетом 14:15 и выбыл из Олимпиады.О возможной несправедливости в отношении Базадзе заявила Федерация фехтования Грузии. Она подготовила и уже отправила жалобное письмо президенту комиссии судейства Международной федерации фехтования.Национальная федерация отметила, что Базадзе не было засчитано не только решающее очко, но более того пять нанесенных им ударов были засчитаны в пользу противника. Это были третьи Олимпийские игры для 30-летнего Базадзе. ДзюдоС победы начал дебютное выступление на Олимпиаде в Париже и действующий чемпион мира Георгий Сардалашвили (-60 кг). В 1/8 финала 21-летний грузин одолел представителя Израиля Яма Вольчака. Следующую встречу Сардалашвили провел с турецким спортсменом Салихом Йылдызом и проиграл в дополнительном времени. В репешаже Сардалашвили одержал победу над южнокорейским спортсменом Кимом Вонджином ипоном, но в решающем поединке за бронзовую медаль уступил представителю Испании Франсиско Гарригосу.СтрельбаБез медали на данном этапе осталась и знаменосец сборной Грузи, трехкратный олимпийский медалист и чемпион Игр-1988 Нино Салуквадзе. В квалификационном турнире по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров 55-летняя спортсменка в сумме набрала 562 очка и наняла 38 место. В финал прошли лучшие восемь спортсменов. Спустя несколько дней, 2 августа Салуквадзе примет участие в соревновании по стрельбе из пистолета с 25 метров.Салуквадзе является первой в истории женщиной, участвующей в Олимпийских играх уже десятый раз.ПлаваниеСамая молодая представительница команды Грузии, 15-летняя Анна Нижарадзе в квалификационном заплыве на дистанции 100 метров баттерфляем заняла 28 место и выбыла из Олимпиады. Грузия получила 29 лицензий в 10 видах спорта.Лицензии Грузии на Олимпиаде-2024 в Париже:Вольная борьба: Годердзи Дзебисашвили (-65 кг), Владимир Гамкрелидзе (-86 кг), Гиви Мачарашвили (-97 кг) и Гено Петриашвили (-125 кг);Греко-римская борьба: Рамаз Зоидзе(-67 кг), Роберт Коблиашвили (-97 кг) и Лаша Гобадзе (-87 кг);Дзюдо: Георгий Сардалашвили (-60 кг), Важа Маргвелашвили (-66 кг), Лаша Шавдатуашвили (-73 кг), Тато Григалашвили (-81 кг), Лаша Бекаури (-90 кг), Илья Суламанидзе (-100 кг), Гурам Тушишвили (+100 кг), Этер Липартелиани (-57 кг), Этер Аскилашвили (-63 кг) и София Сомхишвили (+78 кг);Также пройдут соревнования по дзюдо среди смешанных команд.Тяжелая атлетика: Лаша Талахадзе (+102 кг), Шота Мишвелидзе (-61 кг) и Ираклий Чхеидзе (-102 кг);Бокс: Лаша Гурули (-63,5 кг) и Георгий Кушиташвили (-92 кг);Фехтование: Сандро Базадзе;Прыжки на батуте: Люба Головина;Стрельба из пистолета: Нино Салуквадзе;Плавание: Анна Нижарадзе и Ноэ Панцхава;Легкая атлетика (бег на 100 метров): Лика Харчилава.

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спорт, грузия, новости, париж, израиль, сандро базадзе, олимпиада-2024 в париже