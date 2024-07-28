Грузия на Олимпиаде-2024 - итоги первого дня состязаний в Париже
01:12 28.07.2024 (обновлено: 01:24 28.07.2024)
© Georgian National Olympic CommitteeСандро Базадзе
© Georgian National Olympic Committee
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В субботу разыгрывалось14 комплектов медалей в восьми видах спорта
ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Грузинские спортсмены остались без медалей в первый день состязаний на летних Олимпийских играх в Париже.
В субботу, 27 июля, разыгрывалось14 комплектов медалей в восьми видах спорта – стрельбе, прыжках в воду, шоссейном велоспорте, дзюдо, плавании, фехтовании, скейтбординге и регби-7.
Фехтование
Лидер мирового рейтинга саблист Сандро Базадзе начал выступление на Олимпиаде с победы над мексиканским спортсменом Джебраном Сеа со счетом 15-6, но в 1/8 финала уступил египтянину Мохамеду Амеру со счетом 14:15 и выбыл из Олимпиады.
О возможной несправедливости в отношении Базадзе заявила Федерация фехтования Грузии. Она подготовила и уже отправила жалобное письмо президенту комиссии судейства Международной федерации фехтования.
Национальная федерация отметила, что Базадзе не было засчитано не только решающее очко, но более того пять нанесенных им ударов были засчитаны в пользу противника.
Это были третьи Олимпийские игры для 30-летнего Базадзе.
Дзюдо
С победы начал дебютное выступление на Олимпиаде в Париже и действующий чемпион мира Георгий Сардалашвили (-60 кг).
В 1/8 финала 21-летний грузин одолел представителя Израиля Яма Вольчака. Следующую встречу Сардалашвили провел с турецким спортсменом Салихом Йылдызом и проиграл в дополнительном времени.
В репешаже Сардалашвили одержал победу над южнокорейским спортсменом Кимом Вонджином ипоном, но в решающем поединке за бронзовую медаль уступил представителю Испании Франсиско Гарригосу.
© Georgian National Olympic CommitteeГеоргий Сардалашвили
Георгий Сардалашвили
© Georgian National Olympic Committee
Стрельба
Без медали на данном этапе осталась и знаменосец сборной Грузи, трехкратный олимпийский медалист и чемпион Игр-1988 Нино Салуквадзе.
В квалификационном турнире по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров 55-летняя спортсменка в сумме набрала 562 очка и наняла 38 место. В финал прошли лучшие восемь спортсменов.
Спустя несколько дней, 2 августа Салуквадзе примет участие в соревновании по стрельбе из пистолета с 25 метров.
Салуквадзе является первой в истории женщиной, участвующей в Олимпийских играх уже десятый раз.
Нино Салуквадзе на Олимпиаде в Токио
Плавание
Самая молодая представительница команды Грузии, 15-летняя Анна Нижарадзе в квалификационном заплыве на дистанции 100 метров баттерфляем заняла 28 место и выбыла из Олимпиады.
Грузия получила 29 лицензий в 10 видах спорта.
© Georgian National Olympic CommitteeГрузинские спортсмены на Олимпиаде в Париже
Грузинские спортсмены на Олимпиаде в Париже
© Georgian National Olympic Committee
Лицензии Грузии на Олимпиаде-2024 в Париже:
Вольная борьба: Годердзи Дзебисашвили (-65 кг), Владимир Гамкрелидзе (-86 кг), Гиви Мачарашвили (-97 кг) и Гено Петриашвили (-125 кг);
Греко-римская борьба: Рамаз Зоидзе(-67 кг), Роберт Коблиашвили (-97 кг) и Лаша Гобадзе (-87 кг);
Дзюдо: Георгий Сардалашвили (-60 кг), Важа Маргвелашвили (-66 кг), Лаша Шавдатуашвили (-73 кг), Тато Григалашвили (-81 кг), Лаша Бекаури (-90 кг), Илья Суламанидзе (-100 кг), Гурам Тушишвили (+100 кг), Этер Липартелиани (-57 кг), Этер Аскилашвили (-63 кг) и София Сомхишвили (+78 кг);
Также пройдут соревнования по дзюдо среди смешанных команд.
Тяжелая атлетика: Лаша Талахадзе (+102 кг), Шота Мишвелидзе (-61 кг) и Ираклий Чхеидзе (-102 кг);
Бокс: Лаша Гурули (-63,5 кг) и Георгий Кушиташвили (-92 кг);
Фехтование: Сандро Базадзе;
Прыжки на батуте: Люба Головина;
Стрельба из пистолета: Нино Салуквадзе;
Плавание: Анна Нижарадзе и Ноэ Панцхава;
Легкая атлетика (бег на 100 метров): Лика Харчилава.
© SputnikГрузия на Олимпиаде-2024 в Париже
Грузия на Олимпиаде-2024 в Париже
© Sputnik