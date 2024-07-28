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Обострение на Ближнем Востоке - Израиль близок к новой войне
Обострение на Ближнем Востоке - Израиль близок к новой войне
Sputnik Грузия
Авиация Израиля в ночь на 28 июля нанесла удары по ряду объектов ливанского движения "Хезболлах 28.07.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 27 июл – Sputnik. Израиль близок к войне с ливанским движением "Хезболлах" и Ливаном, заявил глава МИД Израиля Исраэль Кац после удара по Голанским высотам.В субботу, 27 июля, пресс-служба скорой помощи Израиля проинформировала, что во время обстрела Голанских высот погибли 12 человек. Шиитское движение "Хезболлах" позже отметило, что не причастно к атаке.Он также заявил, что к концу войны движение будет повержено, а Ливан серьезно пострадает.Кац пообещал восстановить мир и безопасность на севере Израиля, добавив, что поручил внешнеполитическому ведомству подготовиться к обширной кампании для достижения легитимности действий в Ливане.Авиация Израиля в ночь на 28 июля нанесла удары по ряду объектов ливанского движения "Хезболлах", сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).Отмечается, что среди пораженных объектов – схроны с оружием и инфраструктура. Цели поражены в том числе в районах населенных пунктов Чабриха, Бордж-эль-Чмали, Кфаркела, Раб-эль-Талатин, Хиам и Тайр-Харфа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, израиль, хезболла, ливан, обострение ситуации на ближнем востоке
в мире, новости, политика, израиль, хезболла, ливан, обострение ситуации на ближнем востоке
Обострение на Ближнем Востоке - Израиль близок к новой войне
12:33 28.07.2024 (обновлено: 12:34 28.07.2024)
Авиация Израиля в ночь на 28 июля нанесла удары по ряду объектов ливанского движения "Хезболлах
ТБИЛИСИ, 27 июл – Sputnik. Израиль близок к войне с ливанским движением "Хезболлах" и Ливаном, заявил глава МИД Израиля Исраэль Кац после удара по Голанским высотам.
В субботу, 27 июля, пресс-служба скорой помощи Израиля проинформировала, что во время обстрела Голанских высот погибли 12 человек. Шиитское движение "Хезболлах" позже отметило, что не причастно к атаке.
"Мы приближаемся к моменту полномасштабной войны с "Хезболлах" и Ливаном... Мы отплатим как на фронте, так и в тылу", – цитирует портал Ynet слова Каца.
Он также заявил, что к концу войны движение будет повержено, а Ливан серьезно пострадает.
Кац пообещал восстановить мир и безопасность на севере Израиля, добавив, что поручил внешнеполитическому ведомству подготовиться к обширной кампании для достижения легитимности действий в Ливане.
Авиация Израиля в ночь на 28 июля нанесла удары по ряду объектов ливанского движения "Хезболлах", сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"За ночь авиация Израиля нанесла удары по ряду террористических целей "Хезболлах" как в глубине ливанской территории, так и на юге Ливана", - говорится в заявлении в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Отмечается, что среди пораженных объектов – схроны с оружием и инфраструктура. Цели поражены в том числе в районах населенных пунктов Чабриха, Бордж-эль-Чмали, Кфаркела, Раб-эль-Талатин, Хиам и Тайр-Харфа.