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Обострение на Ближнем Востоке - Израиль близок к новой войне

Обострение на Ближнем Востоке - Израиль близок к новой войне

Sputnik Грузия

Авиация Израиля в ночь на 28 июля нанесла удары по ряду объектов ливанского движения "Хезболлах 28.07.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 июл – Sputnik. Израиль близок к войне с ливанским движением "Хезболлах" и Ливаном, заявил глава МИД Израиля Исраэль Кац после удара по Голанским высотам.В субботу, 27 июля, пресс-служба скорой помощи Израиля проинформировала, что во время обстрела Голанских высот погибли 12 человек. Шиитское движение "Хезболлах" позже отметило, что не причастно к атаке.Он также заявил, что к концу войны движение будет повержено, а Ливан серьезно пострадает.Кац пообещал восстановить мир и безопасность на севере Израиля, добавив, что поручил внешнеполитическому ведомству подготовиться к обширной кампании для достижения легитимности действий в Ливане.Авиация Израиля в ночь на 28 июля нанесла удары по ряду объектов ливанского движения "Хезболлах", сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).Отмечается, что среди пораженных объектов – схроны с оружием и инфраструктура. Цели поражены в том числе в районах населенных пунктов Чабриха, Бордж-эль-Чмали, Кфаркела, Раб-эль-Талатин, Хиам и Тайр-Харфа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, политика, израиль, хезболла, ливан, обострение ситуации на ближнем востоке