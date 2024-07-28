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Повода для ухудшения отношений Грузии с Западом нет – Каладзе

Повода для ухудшения отношений Грузии с Западом нет – Каладзе

Sputnik Грузия

Каладзе назвал ложными заявления о том, что Грузия принимает законы, противоречащие демократическим ценностям 28.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-28T17:37+0400

2024-07-28T17:37+0400

2024-07-28T17:51+0400

грузия

политика

новости

каха каладзе

грузинская мечта - демократическая грузия

закон об "иноагентах"

грузия - евросоюз

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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Никакого повода, чтобы отношения между Грузией и Западом испортились не существует, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Несмотря на предупреждения США и остального Запада, а также масштабные акции протеста оппозиции и неправительственных организаций, закон "О прозрачности иностранного влияния" все же был принят в Грузии и вступил в силу в начале июня 2024 года. На этом фоне отношения Грузии с Западом и ЕС заметно испортились. В связи с предстоящими в сенате США обсуждениями, где в том числе будут затронуты отношения с Грузией, у Каладзе позитивные ожидания, отметив, что правительство Грузии готово к сотрудничеству. Каладзе назвал ложными заявления о том, что Грузия больше не предпринимает демократических шагов и принимает законы, противоречащие демократическим ценностям. "Правительство Грузии поступает так, как нужно нашей стране, ее интересам, завтрашнему дню этой страны, и мы никому не позволим использовать интересы нашей страны, чтобы проводить интересы своей страны и получить в стране то несчастье, которое, к сожалению, есть на Украине", – заявил Каладзе. Скандальный закон Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. С 15 апреля они проводят акции протеста, интенсивность которых в последнее время резко упала. К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО, утверждая, что он противоречит западным ценностям. В Грузии противники инициативы назвали ее "российским законом". Часть неправительственных организаций, включая самые авторитетные, заявили, что не намерены регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и готовы платить штраф за нарушение закона. В Евросоюзе заявили, что приступили к рассмотрению вопроса о принятии в июне надлежащих мер в отношении Грузии, среди которых может быть приостановление на полгода безвизового режима. Власти Грузии настаивают на том, что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, власти подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования есть у США, Франции, Израиля и Австралии, а также его рассматривает Евросоюз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, каха каладзе, грузинская мечта - демократическая грузия, закон об "иноагентах", грузия - евросоюз