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Приезд российских туристов в Грузию всегда приветствовался – мэр Тбилиси

Приезд российских туристов в Грузию всегда приветствовался – мэр Тбилиси

Sputnik Грузия

Те представители оппозиционных партий, которые возражали против въезда в страну российских туристов, пока были у власти вели себя противоположным образом... 28.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-28T22:00+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта всегда приветствовала приезд российских туристов в Грузию, так как это содействует развитию экономики страны, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Граждане России занимают второе место после Турции по количеству совершенных визитов в страну за первое полугодие 2024 года (527,5 тысячи визитов). Мэр Тбилиси считает, что те представители оппозиционных партий, которые возражали против въезда в страну российских туристов, пока были у власти, вели себя противоположным образом, а теперь снова изменили свою риторику. По его словам, прежнее правительство встречало российских туристов с цветами на границе, однако после 2012 года подвергло критике действующую власть. По словам Каладзе, оппозиция, которая делала заявления в связи с присоединениями Грузии к санкциям и втором фронте, и критиковала правительство, поменяла подход, так как знают настроения народа и то, что у них нет никаких возможностей. "Они представляют партию войны все вместе, не буду перечислять каждого. Они едины, и вдруг они поменяли риторику, что приветствуют российских туристов", – заявил он. Крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией". В целом число визитов международных путешественников в Грузию в январе-июне 2024 года выросло на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило более 3 миллионов. В первом квартале 2024 года доходы от международного туризма в Грузии достигли квартального рекорда и составили 807,7 млн долларов, на 1,5% больше, чем в январе-марте 2023 года, и на 39,6% больше, чем в 2019 году до пандемии COVID-19. Наибольшую сумму в этот период потратили визитеры из России – 171,2 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, украина, турция, каха каладзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, туризм