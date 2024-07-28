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Приезд российских туристов в Грузию всегда приветствовался – мэр Тбилиси
Приезд российских туристов в Грузию всегда приветствовался – мэр Тбилиси
Sputnik Грузия
Те представители оппозиционных партий, которые возражали против въезда в страну российских туристов, пока были у власти вели себя противоположным образом... 28.07.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта всегда приветствовала приезд российских туристов в Грузию, так как это содействует развитию экономики страны, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Граждане России занимают второе место после Турции по количеству совершенных визитов в страну за первое полугодие 2024 года (527,5 тысячи визитов). Мэр Тбилиси считает, что те представители оппозиционных партий, которые возражали против въезда в страну российских туристов, пока были у власти, вели себя противоположным образом, а теперь снова изменили свою риторику. По его словам, прежнее правительство встречало российских туристов с цветами на границе, однако после 2012 года подвергло критике действующую власть. По словам Каладзе, оппозиция, которая делала заявления в связи с присоединениями Грузии к санкциям и втором фронте, и критиковала правительство, поменяла подход, так как знают настроения народа и то, что у них нет никаких возможностей. "Они представляют партию войны все вместе, не буду перечислять каждого. Они едины, и вдруг они поменяли риторику, что приветствуют российских туристов", – заявил он. Крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией". В целом число визитов международных путешественников в Грузию в январе-июне 2024 года выросло на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило более 3 миллионов. В первом квартале 2024 года доходы от международного туризма в Грузии достигли квартального рекорда и составили 807,7 млн долларов, на 1,5% больше, чем в январе-марте 2023 года, и на 39,6% больше, чем в 2019 году до пандемии COVID-19. Наибольшую сумму в этот период потратили визитеры из России – 171,2 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, украина, турция, каха каладзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, туризм
политика, грузия, новости, тбилиси, украина, турция, каха каладзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, туризм
Приезд российских туристов в Грузию всегда приветствовался – мэр Тбилиси
22:00 28.07.2024 (обновлено: 23:03 28.07.2024)
Те представители оппозиционных партий, которые возражали против въезда в страну российских туристов, пока были у власти вели себя противоположным образом, заявил Каладзе
ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта всегда приветствовала приезд российских туристов в Грузию, так как это содействует развитию экономики страны, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Граждане России занимают второе место после Турции по количеству совершенных визитов в страну за первое полугодие 2024 года (527,5 тысячи визитов).
"Мы всегда говорили и не скрывали, что приветствуем приезд российских туристов. Это неплохо. Наоборот, это способствует экономическому развитию страны", – заявил Каладзе журналистам.
Мэр Тбилиси считает, что те представители оппозиционных партий, которые возражали против въезда в страну российских туристов, пока были у власти, вели себя противоположным образом, а теперь снова изменили свою риторику.
По его словам, прежнее правительство встречало российских туристов с цветами на границе, однако после 2012 года подвергло критике действующую власть.
"До 2012 года, до прихода к власти "Грузинской мечты", вспомним их риторику. Они встречали российских туристов с цветами, целовали в губы и обнимали друг друга, чтобы российский турист въехал в страну. Потом, как только грузинский народ из правительства их отпустил, потому что у них был повод, они тут же изменили свой подход, риторику о том, как российскому туристу можно въезжать в страну", – заявил Каладзе.
По словам Каладзе, оппозиция, которая делала заявления в связи с присоединениями Грузии к санкциям и втором фронте, и критиковала правительство, поменяла подход, так как знают настроения народа и то, что у них нет никаких возможностей.
"Они представляют партию войны все вместе, не буду перечислять каждого. Они едины, и вдруг они поменяли риторику, что приветствуют российских туристов", – заявил он.
Крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией".
Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.
В целом число визитов международных путешественников в Грузию в январе-июне 2024 года выросло на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило более 3 миллионов.
В первом квартале 2024 года доходы от международного туризма в Грузии достигли квартального рекорда и составили 807,7 млн долларов, на 1,5% больше, чем в январе-марте 2023 года, и на 39,6% больше, чем в 2019 году до пандемии COVID-19. Наибольшую сумму в этот период потратили визитеры из России – 171,2 миллиона долларов.