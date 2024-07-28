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С последствиями непогоды борются в Кахети

С последствиями непогоды борются в Кахети

Sputnik Грузия

Осадки были настолько обильными, что стоки не выдержали большого потока воды и она проникла в дома жителей 28.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-28T16:50+0400

2024-07-28T16:50+0400

2024-07-28T17:47+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Ветер и град создали проблемы в селах Чиаури и Цителгори Лагодехского муниципалитета (регион Кахети) – затоплены первые этажи домов, земельные участки и теплицы, повреждены линии электропередач и повалены деревья, сообщил Первый канал. На данный момент в муниципалитете ведутся интенсивные очистительные работы. По словам мэра Лагодехи Джондо Мдивнишвили, осадки были настолько обильными, что стоки не выдержали большого потока воды и она проникла в дома жителей. На месте работают спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, которые очищают дорогу от упавших деревьев и помогают жителям откачивать воду с домов. Кроме того, техническая служба электрораспределительной компании "Энерго Про Джорджиа" работает над восстановлением поврежденных линий электропередачи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кахети

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погода, новости, грузия, кахети, служба по управлению чрезвычайными ситуациями