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С последствиями непогоды борются в Кахети
С последствиями непогоды борются в Кахети
Sputnik Грузия
Осадки были настолько обильными, что стоки не выдержали большого потока воды и она проникла в дома жителей 28.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-28T16:50+0400
2024-07-28T16:50+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Ветер и град создали проблемы в селах Чиаури и Цителгори Лагодехского муниципалитета (регион Кахети) – затоплены первые этажи домов, земельные участки и теплицы, повреждены линии электропередач и повалены деревья, сообщил Первый канал. На данный момент в муниципалитете ведутся интенсивные очистительные работы. По словам мэра Лагодехи Джондо Мдивнишвили, осадки были настолько обильными, что стоки не выдержали большого потока воды и она проникла в дома жителей. На месте работают спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, которые очищают дорогу от упавших деревьев и помогают жителям откачивать воду с домов. Кроме того, техническая служба электрораспределительной компании "Энерго Про Джорджиа" работает над восстановлением поврежденных линий электропередачи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
кахети
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погода, новости, грузия, кахети, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
погода, новости, грузия, кахети, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
С последствиями непогоды борются в Кахети
16:50 28.07.2024 (обновлено: 17:47 28.07.2024)
Осадки были настолько обильными, что стоки не выдержали большого потока воды и она проникла в дома жителей
ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Ветер и град создали проблемы в селах Чиаури и Цителгори Лагодехского муниципалитета (регион Кахети) – затоплены первые этажи домов, земельные участки и теплицы, повреждены линии электропередач и повалены деревья, сообщил Первый канал.
На данный момент в муниципалитете ведутся интенсивные очистительные работы.
По словам мэра Лагодехи Джондо Мдивнишвили, осадки были настолько обильными, что стоки не выдержали большого потока воды и она проникла в дома жителей.
"Школа и детский сад не пострадали, но были повреждены крыши десятков домов, также были затоплены жилые дома и приусадебные участки в селе Чиаура. Жаль, что в этом году стихия нанесла муниципалитету ущерб много раз", – заявил Мдивнишвили в эфире Первого канала.
На месте работают спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, которые очищают дорогу от упавших деревьев и помогают жителям откачивать воду с домов.
Кроме того, техническая служба электрораспределительной компании "Энерго Про Джорджиа" работает над восстановлением поврежденных линий электропередачи.