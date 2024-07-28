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Убийство на Западе Грузии: обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы
Убийство на Западе Грузии: обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы
Sputnik Грузия
Следствие установило, что спор молодых людей в одном из сел муниципалитета Сачхере завершился ранением одного из них ножом 28.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-28T11:10+0400
2024-07-28T11:10+0400
2024-07-28T11:19+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Восемнадцатилетнему обвиняемому в умышленном убийстве своего одногодки в Сачхерском муниципалитете в регионе Имерети грозит до 15 лет тюремного заключения, сообщило МВД Грузии. Сотрудники полиции задержали обвиняемого по горячим следам. Следствие установило, что спор молодых людей в одном из сел муниципалитета Сачхере завершился ранением одного из них ножом. Молодой человек скончался по дороге в больницу. Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство", которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, сачхере, убийство, мвд грузии
происшествия, грузия, новости, сачхере, убийство, мвд грузии
Убийство на Западе Грузии: обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы
11:10 28.07.2024 (обновлено: 11:19 28.07.2024)
Следствие установило, что спор молодых людей в одном из сел муниципалитета Сачхере завершился ранением одного из них ножом
ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Восемнадцатилетнему обвиняемому в умышленном убийстве своего одногодки в Сачхерском муниципалитете в регионе Имерети грозит до 15 лет тюремного заключения, сообщило МВД Грузии.
Сотрудники полиции задержали обвиняемого по горячим следам.
Следствие установило, что спор молодых людей в одном из сел муниципалитета Сачхере завершился ранением одного из них ножом. Молодой человек скончался по дороге в больницу.
Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство", которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.