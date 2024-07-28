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Время Ч: продвижение к Северску и Угледару, доминирование российского ПВО и РЭБ в зоне СВО
Время Ч: продвижение к Северску и Угледару, доминирование российского ПВО и РЭБ в зоне СВО
Sputnik Грузия
Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч" 28.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-28T11:56+0400
2024-07-28T11:56+0400
2024-07-28T11:56+0400
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В новом выпуске "Время Ч" обсуждаем с военным экспертом Александром Хроленко: совместное патрулирование стратегических бомбардировщиков России и Китая у берегов Аляски, продвижение России к Северску и Угледару и доминирование российского ПВО и РЭБ в зоне СВО.
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мультимедиа, видео, россия, китай, аляска, видео
мультимедиа, видео, россия, китай, аляска, видео
Время Ч: продвижение к Северску и Угледару, доминирование российского ПВО и РЭБ в зоне СВО
Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч"
В новом выпуске "Время Ч" обсуждаем с военным экспертом Александром Хроленко: совместное патрулирование стратегических бомбардировщиков России и Китая у берегов Аляски, продвижение России к Северску и Угледару и доминирование российского ПВО и РЭБ в зоне СВО.