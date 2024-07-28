https://sputnik-georgia.ru/20240728/vremya-ch-prodvizhenie-k-seversku-i-ugledaru-dominirovanie-rossiyskogo-pvo-i-reb-v-zone-svo-289213949.html

Время Ч: продвижение к Северску и Угледару, доминирование российского ПВО и РЭБ в зоне СВО

Время Ч: продвижение к Северску и Угледару, доминирование российского ПВО и РЭБ в зоне СВО

Sputnik Грузия

Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч" 28.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-28T11:56+0400

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В новом выпуске "Время Ч" обсуждаем с военным экспертом Александром Хроленко: совместное патрулирование стратегических бомбардировщиков России и Китая у берегов Аляски, продвижение России к Северску и Угледару и доминирование российского ПВО и РЭБ в зоне СВО.

китай

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мультимедиа, видео, россия, китай, аляска, видео