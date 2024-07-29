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ДТП в горах Грузии – авария унесла жизнь одного человека

ДТП в горах Грузии – авария унесла жизнь одного человека

Sputnik Грузия

В результате ДТП один человек погиб и один пострадал 29.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-29T12:10+0400

2024-07-29T12:10+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Один человек погиб и еще один пострадал в результате столкновения легкового и грузового автомобилей в районе Кеда (АР Аджария), сообщает телеканала "Рустави 2". По данным телеканала, инцидент произошел в понедельник утром. Прибывшая на место дорожно-транспортного происшествия служба скорой медицинской помощи обнаружила тело одного погибшего мужчины, а пострадавший был доставлен в клинику. МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, кеда