https://sputnik-georgia.ru/20240729/est-chto-skryvat--deputat-o-borbe-s-prozrachnostyu-v-gruzii-289231943.html

Есть что скрывать – депутат о борьбе с прозрачностью в Грузии

Есть что скрывать – депутат о борьбе с прозрачностью в Грузии

Sputnik Грузия

Конституционный иск представила 121 организация, из них только 17% соответствуют тому минимальному стандарту, который связан с прозрачностью и доступностью... 29.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-29T21:52+0400

2024-07-29T21:52+0400

2024-07-29T22:06+0400

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новости

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совет европы

закон об "иноагентах"

конституционный суд грузии

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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Организации, которым есть что скрывать, борются с прозрачностью в Грузии, заявил председатель парламентского комитета по правам человека и гражданской интеграции Рати Ионатамишвили, комментируя последнее исследование о прозрачности НПО в Грузии. Председатель парламентского комитета по образованию, науке и молодежи Гиви Миканадзе представил исследование о неправительственных организациях, подавших иск в Конституционный суд с просьбой отменить закон "О прозрачности иностранного влияния". Конституционный иск представила 121 организация. В ходе исследования выявлено, что из них только 21 организация, это 17%, соответствуют тому минимальному стандарту, который связан с прозрачностью и доступностью информации. По словам депутата, своими исками и заявлениями организации подчеркивают лишь одно, что, по всей видимости, они берутся за подотчетность перед гражданами недобросовестно и безответственно. Помимо НПО, иски в Конституционный суд Грузии с требованием признания т. н. закона об "иноагентах" неконституционным подали президент Саломе Зурабишвили, а также оппозиционные партии. Оспаривать конституционность закона в суде планирует также омбудсмен страны. Резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния" вступил в силу в Грузии 3 июня. В ответ на политику грузинских властей США ввели визовые ограничения и отложили на неопределенный срок совместные военные учения в Грузии. ЕС приостановил процесс интеграции Грузии и заморозил 30 млн евро для Минобороны. А в декларацию после саммита НАТО не вписали, что Грузия станет членом Альянса. Исследование "Грузинской мечты" о прозрачности Правящая партия Грузии провела исследование, является ли финансирование неправительственных организаций и СМИ в стране прозрачным, на чем последние упорно настаивают. Результаты исследования, согласно данным "Грузинской мечты", стали прямым доказательством того, что финансирование НПО И СМИ непрозрачно и что принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" было необходимо. Объектом исследования стали 474 организации, которые спустя несколько дней после инициирования законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", а именно 8 апреля, подписали совместное заявление против этого закона. Страсти вокруг закона об "иноагентах" Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям. Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, совет европы, закон об "иноагентах", конституционный суд грузии