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Грузия на Олимпиаде-2024 – итоги третьего дня состязаний в Париже

Грузия на Олимпиаде-2024 – итоги третьего дня состязаний в Париже

Sputnik Грузия

В понедельник, 29 июля, на Олимпиаде разыгрывали 19 комплектов медалей в 11 видах спорта 29.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-29T23:53+0400

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2024-07-29T23:53+0400

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олимпиада-2024 в париже

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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Грузинские спортсмены остались без медалей и в третий день состязаний на летних Олимпийских играх в Париже.В понедельник, 29 июля, на Олимпиаде разыгрывали 19 комплектов медалей в 11 видах спорта: стрельба из лука, гребной слалом, велоспорт (маунтинбайк), фехтование, дзюдо, стрельба, скейтбординг, плавание, спортивная гимнастика, конный спорт и прыжки в воду.БоксГрузинский боксер Лаша Гурули (-63,5 кг) в 1/8 финала победил азербайджанского спортсмена Малика Хасанова. Лаше отдали победу все пять судей.Соперников Гурули в четвертьфинале стал Базарбай Уулу Мухаммедсабир из Казахстана. Поединок пройдет 1 августа. В случае победы грузинский боксер гарантирует себе бронзовую медаль.Гурули – двукратный бронзовый призер чемпионата мира (2021, 2023), серебряный призер Европейских игр (2023), серебряный призер чемпионата Европы (2022), многократный победитель и призер международных и национальных турниров в любителях.ДзюдоГрузинская дзюдоистка Этер Липартелиани проиграла в поединке за бронзу в весовой категории до 57 килограммов на Олимпиаде в Париже.Липартериани уступила француженке Саре-Леони Сизик, которая выиграла иппоном.Еще один представитель Грузии, дзюдоист Лаша Шавдатуашвили, проиграл в первом же поединке Жоану Беджамину Габа и выбыл из турнира.Отметим, что три из четырех грузинских дзюдоиста выбыли из олимпийского турнира, проиграв хозяевам, французским спортсменам.По итогам двух дней на Олимпиаде у сборной Грузии пока нет медалей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, париж, лаша гурули, лаша шавдатуашвили, олимпиада-2024 в париже