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Грузия на Олимпиаде-2024 – итоги второго дня состязаний в Париже
Грузия на Олимпиаде-2024 – итоги второго дня состязаний в Париже
Sputnik Грузия
В воскресенье разыгрывалось 13 комплектов медалей в девяти видах спорта 29.07.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Грузинские спортсмены остались без медалей во второй день состязаний на летних Олимпийских играх в Париже.В воскресенье, 28 июля, разыгрывалось 13 комплектов медалей в девяти видах спорта – стрельбе, прыжках в воду, маунтинбайке, дзюдо, плавании, фехтовании, скейтбординге, гребле-слаломе и стрельбе из лука.ДзюдоВажа Маргвелашвили в весовой категории до 66 килограммов проиграл в первой же схватке на турнире дзюдоистов на Олимпийских играх в Париже и покинул турнир.Маргвелашвили уступил французскому дзюдоисту Валиду Хяру. В ходе поединка француз заработал два вазаари и вышел в четвертьфинал.Маргвелашвили – серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио, двукратный чемпион Европы (2016, 2017), призер чемпионатов мира и Европы.ПлаваниеНа старт сегодня также вышел пловец Ноэ Панцхава, который участвовал в квалификационном заплыве 100 метров на спине. В результате грузинский пловец занял 41 место из 46 участников.БоксГрузинский боксер Георгий Кушиташвили, выступающий в весовой категории до 92 килограммов, уступил в 1/8 финала Давлату Болтаеву из Таджикистана. Перевес в пользу соперника был минимален - три судьи дали победу Болтаеву, два судью посчитали победителем Кушиташвили.По итогам двух дней на Олимпиаде у сборной Грузии пока нет медалей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, важа маргвелашвили, париж, олимпиада-2024 в париже
спорт, грузия, новости, важа маргвелашвили, париж, олимпиада-2024 в париже
Грузия на Олимпиаде-2024 – итоги второго дня состязаний в Париже
00:16 29.07.2024 (обновлено: 00:56 29.07.2024)
В воскресенье разыгрывалось 13 комплектов медалей в девяти видах спорта
ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Грузинские спортсмены остались без медалей во второй день состязаний на летних Олимпийских играх в Париже.
В воскресенье, 28 июля, разыгрывалось 13 комплектов медалей в девяти видах спорта – стрельбе, прыжках в воду, маунтинбайке, дзюдо, плавании, фехтовании, скейтбординге, гребле-слаломе и стрельбе из лука.
Важа Маргвелашвили в весовой категории до 66 килограммов проиграл в первой же схватке на турнире дзюдоистов на Олимпийских играх в Париже и покинул турнир.
Маргвелашвили уступил французскому дзюдоисту Валиду Хяру. В ходе поединка француз заработал два вазаари и вышел в четвертьфинал.
Маргвелашвили – серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио, двукратный чемпион Европы (2016, 2017), призер чемпионатов мира и Европы.
На старт сегодня также вышел пловец Ноэ Панцхава, который участвовал в квалификационном заплыве 100 метров на спине. В результате грузинский пловец занял 41 место из 46 участников.
Грузинский боксер Георгий Кушиташвили, выступающий в весовой категории до 92 килограммов, уступил в 1/8 финала Давлату Болтаеву из Таджикистана. Перевес в пользу соперника был минимален - три судьи дали победу Болтаеву, два судью посчитали победителем Кушиташвили.
По итогам двух дней на Олимпиаде у сборной Грузии пока нет медалей.