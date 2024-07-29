https://sputnik-georgia.ru/20240729/gruziya-na-olimpiade-v-parizhe--raspisanie-vystupleniya-gruzin-29-iyulya-289220070.html

Грузия на Олимпиаде в Париже – расписание выступления грузин 29 июля

Грузия на Олимпиаде в Париже – расписание выступления грузин 29 июля

Sputnik Грузия

В третий день Олимпиады разыграют 19 комплектов медалей в 11 видах спорта 29.07.2024, Sputnik Грузия

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лаша шавдатуашвили

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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Три грузинских спортсмена выступят на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже в понедельник, 29 июля.В третий день Олимпиады разыграют 19 комплектов медалей в 11 видах спорта: стрельба из лука, гребной слалом, велоспорт (маунтинбайк), фехтование, дзюдо, стрельба, скейтбординг, плавание, спортивная гимнастика, конный спорт и прыжки в воду.ДзюдоВ весовой категории до 73 килограммов выступит грузинский дзюдоист Лаша Шавдатуашвили. Первым соперников спортсмена станет Жоан Беджамин Габа из Франции.Шавдатуашвили – чемпион и призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира, неоднократный чемпион и призер чемпионатов Европы в личном и командном первенствах.В понедельник на татами в Париже выйдет грузинская дзюдоистка Этер Липартелиани. В первом поединке в весовой категории до 57 килограммов грузинка встретится с представительницей Великобритании Лел Нэрн.БоксВ 1/8 финала выступит грузинский боксер Лаша Гурули (-63,5 кг). Его соперником будет азербайджанский спортсмен Малик Хасанов. Гурули – двукратный бронзовый призер чемпионата мира (2021, 2023), серебряный призер Европейских игр (2023), серебряный призер чемпионата Европы (2022), многократный победитель и призер международных и национальных турниров в любителях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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лаша шавдатуашвили, лаша гурули, спорт, грузия, новости, париж, франция, олимпиада-2024 в париже