https://sputnik-georgia.ru/20240729/mamradze-dlya-oppozitsii-govorit-odno-a-potom-drugoe--norma-289228533.html
Мамрадзе: Для оппозиции говорить одно, а потом другое – норма
Мамрадзе: Для оппозиции говорить одно, а потом другое – норма
Sputnik Грузия
Для представителей грузинской оппозиции делать одни заявления, а затем кардинально менять мнение – это абсолютная норма, считает политолог Петре Мамрадзе. 29.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-29T16:55+0400
2024-07-29T16:55+0400
2024-07-29T17:11+0400
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Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции на тему "Ситуация в Грузии перед выборами начинает накаляться", которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Мамрадзе отметил это, комментируя заявление лидера оппозиционной партии "Ахали" Ники Гварамия о том, что, "если Грузия хочет, то она может торговать с РФ, а российские туристы могут приезжать к нам в страну"."Говорить одно, а затем другое – это стиль представителей коллективного "Нацдвижения". Если перед выборами их пиартехнологи им сказали, что, чтобы заработать себе очки, надо сказать так, то они скажут так. Но не факт, что чуть позже их мнение вновь не поменяется", – заявил Мамрадзе.Ранее грузинская оппозиция, а также президент Грузии Саломе Зурабишвили активно требовали запрета на прямые авиарейсы из России, а также введения визового режима для россиян.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, петре мамрадзе, оппозиция, выборы, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, петре мамрадзе, оппозиция, выборы, видео
Мамрадзе: Для оппозиции говорить одно, а потом другое – норма
16:55 29.07.2024 (обновлено: 17:11 29.07.2024)
Для представителей грузинской оппозиции делать одни заявления, а затем кардинально менять мнение – это абсолютная норма, считает политолог Петре Мамрадзе.
Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции на тему "Ситуация в Грузии перед выборами начинает накаляться", которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Мамрадзе отметил это, комментируя заявление лидера оппозиционной партии "Ахали" Ники Гварамия о том, что, "если Грузия хочет, то она может торговать с РФ, а российские туристы могут приезжать к нам в страну".
"Говорить одно, а затем другое – это стиль представителей коллективного "Нацдвижения". Если перед выборами их пиартехнологи им сказали, что, чтобы заработать себе очки, надо сказать так, то они скажут так. Но не факт, что чуть позже их мнение вновь не поменяется", – заявил Мамрадзе.
Ранее грузинская оппозиция, а также президент Грузии Саломе Зурабишвили активно требовали запрета на прямые авиарейсы из России, а также введения визового режима для россиян.