https://sputnik-georgia.ru/20240729/mamradze-dlya-oppozitsii-govorit-odno-a-potom-drugoe--norma-289228533.html

Мамрадзе: Для оппозиции говорить одно, а потом другое – норма

Мамрадзе: Для оппозиции говорить одно, а потом другое – норма

Sputnik Грузия

Для представителей грузинской оппозиции делать одни заявления, а затем кардинально менять мнение – это абсолютная норма, считает политолог Петре Мамрадзе. 29.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-29T16:55+0400

2024-07-29T16:55+0400

2024-07-29T17:11+0400

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Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции на тему "Ситуация в Грузии перед выборами начинает накаляться", которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Мамрадзе отметил это, комментируя заявление лидера оппозиционной партии "Ахали" Ники Гварамия о том, что, "если Грузия хочет, то она может торговать с РФ, а российские туристы могут приезжать к нам в страну"."Говорить одно, а затем другое – это стиль представителей коллективного "Нацдвижения". Если перед выборами их пиартехнологи им сказали, что, чтобы заработать себе очки, надо сказать так, то они скажут так. Но не факт, что чуть позже их мнение вновь не поменяется", – заявил Мамрадзе.Ранее грузинская оппозиция, а также президент Грузии Саломе Зурабишвили активно требовали запрета на прямые авиарейсы из России, а также введения визового режима для россиян.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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