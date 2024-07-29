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Мамрадзе: Саакашвили и его соратники – представители "партии глобальной войны"
Мамрадзе: Саакашвили и его соратники – представители "партии глобальной войны"
Sputnik Грузия
Саакашвили и представители коллективного "Нацдвижения", в том числе и нынешние чиновники на территории Украины, являются одними из ярких представителей так... 29.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-29T16:42+0400
2024-07-29T16:42+0400
2024-07-29T16:42+0400
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Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции на тему "Ситуация в Грузии перед выборами начинает накаляться", которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Я хочу всем напомнить, как дядюшка Саакашвили, проживающий в Америке, кричал во всеуслышание, мол, не могу больше ждать, миллион долларов дам тому, что из снайперской винтовки убьет Иванишвили. Это было несколько лет назад. А миллион долларов для этой семейки – это ничто, они награбили значительно больше", - заявил Мамрадзе.Ранее в Службе Госбезопасности Грузии заявили, что удалось предотвратить покушение на основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили. После начала конфликта на Украине в лексиконе лидеров правящей партии Грузии "Грузинская мечта" появился термин "глобальная партия войны". Это, по их утверждению, весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, петре мамрадзе, возвращение и арест саакашвили, оппозиция, выборы, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, петре мамрадзе, возвращение и арест саакашвили, оппозиция, выборы, видео
Мамрадзе: Саакашвили и его соратники – представители "партии глобальной войны"
Саакашвили и представители коллективного "Нацдвижения", в том числе и нынешние чиновники на территории Украины, являются одними из ярких представителей так называемой "партии глобальной войны", считает политолог Петре Мамрадзе.
Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции на тему "Ситуация в Грузии перед выборами начинает накаляться", которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
"Я хочу всем напомнить, как дядюшка Саакашвили, проживающий в Америке, кричал во всеуслышание, мол, не могу больше ждать, миллион долларов дам тому, что из снайперской винтовки убьет Иванишвили. Это было несколько лет назад. А миллион долларов для этой семейки – это ничто, они награбили значительно больше", - заявил Мамрадзе.
Ранее в Службе Госбезопасности Грузии заявили, что удалось предотвратить покушение на основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили.
После начала конфликта на Украине в лексиконе лидеров правящей партии Грузии "Грузинская мечта" появился термин "глобальная партия войны". Это, по их утверждению, весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России.