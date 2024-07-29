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Непогода на западе Грузии – затоплены улицы и дома

Непогода на западе Грузии – затоплены улицы и дома

Sputnik Грузия

Активно идут работы по ликвидации последствий непогоды в Озургети 29.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-29T11:30+0400

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2024-07-29T11:30+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Сильный дождь создал проблемы в городе Озургети (регион Гурия), в результате обильных осадков затоплены улицы и жилые дома, повреждены линии электропередач, сообщили в мэрии. К работам по ликвидации последствий непогоды привлечены все соответствующие службы мэрии, группы Службы по управления чрезвычайными ситуациями и сотрудники электрораспределительной компании Energo Pro Georgia. По его словам, местные власти сделают все возможное, чтобы оказать населению помощь. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, озургети, автандил талаквадзе, гурия