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Непогода на западе Грузии – затоплены улицы и дома
Непогода на западе Грузии – затоплены улицы и дома
Sputnik Грузия
Активно идут работы по ликвидации последствий непогоды в Озургети 29.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-29T11:30+0400
2024-07-29T11:30+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Сильный дождь создал проблемы в городе Озургети (регион Гурия), в результате обильных осадков затоплены улицы и жилые дома, повреждены линии электропередач, сообщили в мэрии. К работам по ликвидации последствий непогоды привлечены все соответствующие службы мэрии, группы Службы по управления чрезвычайными ситуациями и сотрудники электрораспределительной компании Energo Pro Georgia. По его словам, местные власти сделают все возможное, чтобы оказать населению помощь. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, озургети, автандил талаквадзе, гурия
грузия, новости, происшествия, озургети, автандил талаквадзе, гурия
Непогода на западе Грузии – затоплены улицы и дома
Активно идут работы по ликвидации последствий непогоды в Озургети
ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Сильный дождь создал проблемы в городе Озургети (регион Гурия), в результате обильных осадков затоплены улицы и жилые дома, повреждены линии электропередач, сообщили в мэрии.
К работам по ликвидации последствий непогоды привлечены все соответствующие службы мэрии, группы Службы по управления чрезвычайными ситуациями и сотрудники электрораспределительной компании Energo Pro Georgia.
"Мы работаем в чрезвычайном режиме, чтобы устранить трудности, вызванные проливным дождем… На данный момент мобилизованы все соответствующие службы мэрии, работы по ликвидации последствий стихийного бедствия начаты и активно продолжатся", – заявил мэр Озургети Автандил Талаквадзе.
По его словам, местные власти сделают все возможное, чтобы оказать населению помощь.