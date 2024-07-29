https://sputnik-georgia.ru/20240729/nozhi-i-narkotiki-glavnye-narusheniya-v-gruzii-i-tysyachi-shtrafov-289207169.html

Ножи и наркотики: главные нарушения в Грузии и тысячи штрафов

Ножи и наркотики: главные нарушения в Грузии и тысячи штрафов

Sputnik Грузия

Больше всего штрафов было выписано за ношение холодного оружия 29.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-29T16:46+0400

2024-07-29T16:46+0400

2024-07-29T17:31+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июл— Sputnik. Сотрудники полиции с 1 января по 15 июля 2024 года выписали 2 600 штрафов в Грузии за ношение холодного оружия и потребление наркотических средств, при этом большая часть нарушений связана с ношением ножей, говорится в материалах МВД страны. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Из общего числа штрафов 1 251 выписан за ношение холодного оружия, 832 – за потребление и хранение марихуаны, а 517 – за хранение и потребление других наркотиков. Запрет на ножи В Грузии действует жесткое ограничение на ношение холодного оружия. Речь идет о ношении холодного оружия на теле или в руке. Штрафуют в том числе за ношение ножа, необходимого для личной гигиены, приготовления еды, охоты, сельскохозяйственной деятельности или как части национального костюма, если это "нарушает общественный порядок или создает угрозу нарушения". Размер штрафа составляет 500 лари (порядка 185,2 доллара). При повторном нарушении подобный факт является уголовным преступлением. По данным МВД, за ношение ножа в указанный период был выписан 1 251 штраф, из которых 816 – в Тбилиси. Из оштрафованных за ношение холодного оружия при себе – пять женщин, остальные – мужчины. При этом за ношение ножа в Грузии было оштрафовано 157 несовершеннолетних, из которых более половины – в Тбилиси. Декриминализация, а не легализацияВ Грузии хранение и курение марихуаны остаются административным нарушением. В случае курения речь идет о потреблении в общественных местах, в том числе на улице и во дворе или в присутствии детей. Штраф за хранение составляет 500 лари, а за курение, в зависимости от места и вида нарушения, – от 500 до 1,5 тысячи лари. По данным МВД, с 1 января по 15 июля 2024 года за курение марихуаны было оштрафовано 18 человек. Большинство фактов курения марихуаны в неположенном месте или при детях фиксируется в Тбилиси, на который приходится половина всех фактов. Что касается фактов хранения марихуаны, то их в указанный период было зафиксировано 814, и наибольшее число фактов выявлено в Тбилиси, в регионах Мцхета-Мтианети и в Аджарии. Из 809 оштрафованных за хранение наркотического растения – 6 женщин. За хранение марихуаны в указанный период также были оштрафованы трое несовершеннолетних и два человека старше 60 лет. Другие наркотики запрещеныВ Грузии действует строгая политика в отношении других наркотических средств. За потребление, как и незаконное хранение наркотиков, предусмотрены штрафы или, в качестве исключения, административное заключение на срок до 15 суток. Что касается потребляющих наркотики, то в этом случае в Грузии также предусмотрена уголовная ответственность за потребление наркотиков в случае повторного факта. Наказанием за потребление будет не лишение свободы, а штраф либо исправительные работы. Сотрудники полиции Грузии в подотчетный период выявили 517 фактов незаконного потребления наркотиков и их приготовления, хранения, пересылки и перевоза для личных целей, из которых 45% приходится на Тбилиси. Среди оштрафованных в Грузии – 12 женщин и 13 лиц старше 60 лет. Борьба с криминалом Грузии В Грузии периодически сотрудники проводят т. н. "полицейские проверки" для защиты общественного порядка, что предполагает проверку документов и поверхностный досмотр проверяемых. Также полиция имеет право отправить гражданина на проверку на наркотики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, оружие, наркотики, мвд грузии, тбилиси, мцхета-мтианети, аджария