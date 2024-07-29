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Спокойно балансировать между Россией и Западом не получится – Комлева

Спокойно балансировать между Россией и Западом не получится – Комлева

Sputnik Грузия

Российский эксперт рассказала о том, как в ближайшее время будут развиваться отношения России и стран Южного Кавказа 29.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-29T18:30+0400

2024-07-29T18:30+0400

2024-07-29T19:07+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июл – Sputnik. Государствам все же придется выбрать доминирующее направление во внешней политике, ведь равномерного баланса достичь не удастся, считает доктор социологических наук, заместитель директора по научной работе НИИРК Валентина Комлева. Об этом она заявила во время видеомоста Москва-Тбилиси, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.Внешняя политика Грузии ориентирована на интеграцию с Западом и укрепление отношений с Европейским Союзом и НАТО. Страна активно участвует в программе Восточного партнерства и стремится к членству в ЕС и НАТО, видя в этом гарантии своей безопасности и развития. Одновременно Грузия поддерживает хорошие отношения с соседними государствами, такими как Турция и Азербайджан, и стремится к нормализации отношений с Россией, несмотря на сложную историю и продолжающийся конфликт. Грузия также активно развивает экономическое сотрудничество с различными международными партнерами для привлечения инвестиций и стимулирования экономического роста. 31 июля 2023 года Тбилиси заключил стратегическое партнерство с Пекином и обозначил заинтересованность в региональной политике. "Любая небольшая страна, которая пытается найти баланс между этими сторонами, все-таки встраивается либо в одну повестку, либо в другую. Тогда встроившись в одну повестку, другая сторона предъявляет вопросы, как же мы будем с вами сотрудничать, если вы встроены в ту повестку. Поэтому, я думаю, что вот этот баланс, он не очень будет удачным выбором и не очень удачной моделью, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Странам придется все равно выбирать какую-то доминанту для себя и равной такой многовекторности, наверно, не получится", – подчеркнула Валентина Комлева.Эксперт считает, что Грузия также пытается встроиться в различные векторы внешней политики, однако, это вряд ли удастся, поскольку балансировать между российским и западным вектором во время их серьезного противостояния будет сложно. Внеблоковый статус Азербайджана является ключевым элементом его внешней политики. Страна стремится сохранить независимость и гибкость, не присоединяясь к военным альянсам и не становясь частью крупных международных блоков. Это позволяет Азербайджану вести многовекторную дипломатию, сотрудничая как с Западом, так и с Россией и другими региональными игроками. Внеблоковый статус дает возможность активно участвовать в различных международных инициативах без обязательств перед определенным военно-политическим союзом. Баку заключил стратегическое партнерство с Анкарой, Москвой и Пекином. Валентина Комлева считает, что российско-азербайджанские отношения находятся на высоком уровне благодаря тесным связям между президентами. Азербайджан, стремясь к многовекторности, выстраивает экономические и политические отношения со всеми крупными игроками и соседями. При этом он цивилизационно в большей степени ориентирован на тюркский мир. После карабахских событий Азербайджан пересматривает свою региональную лидерскую роль на Южном Кавказе и, возможно, в более широком смысле. "Поэтому, мне кажется, что в ближайшей перспективе серьезных изменений, с одной стороны, в отношениях России с Азербайджаном не произойдет, то есть никаких там новых трансформаций больших не будет. Они будут на том же уровне, на котором сейчас и находятся. Но с точки зрения культурной, идеологической, цивилизационной, на мой взгляд, Азербайджан будет больше тяготеть к тюркскому миру, к Турции, и, возможно, со временем получим определенный результат и по отношению к русскому миру", – подчеркнула эксперт. Внешняя политика Армении направлена на поддержание баланса между ведущими мировыми и региональными игроками. Основными партнерами страны являются Россия, Европейский Союз, США и соседние государства. Армения активно участвует в деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), что обеспечивает ей поддержку в сфере безопасности и экономическое сотрудничество. Одновременно Армения стремится укреплять связи с Европой через инициативы Восточного партнерства, а также развивать отношения с Ираном и Грузией. Центральное место в ее внешней политике занимает урегулирования карабахского вопроса и демаркации границы, что влияет на ее взаимодействие с Азербайджаном и Турцией. Прогнозирование российско-армянских отношений, по мнению Комлевой, осложнено нынешней позицией армянской политической элиты, которая отличается от мнения населения, где наблюдается раскол в оценках действий руководства. Массовые акции подтверждают этот внутренний конфликт. "В политическом плане, я думаю, в ближайшей перспективе Армения постарается лавировать между тремя векторами: два, которые для нее понятны, – это Россия и европейский, западный вектор. То есть она попытается найти какой-то баланс. Но дело в том, что события последнего года показывают, что Армении придется еще и встраиваться в азербайджано-турецкие отношения. То есть ей придется осваивать эту новую для нее роль, новую для нее модель, если политическая элита сохранится на своем месте. Таким образом возникает три таких вектора, в которые вынуждено будет встраиваться Армения", – делится эксперт.

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грузия, новости, азербайджан, армения, россия, грузино-российские отношения, политика