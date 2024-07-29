https://sputnik-georgia.ru/20240729/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-29-iyulya-do-4-avgusta-289221742.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 29 июля до 4 августа

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 29 июля до 4 августа

Sputnik Грузия

Температура воздуха на этой неделе прогреется максимум до 32 градусов 29.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-29T11:00+0400

2024-07-29T11:00+0400

2024-07-29T11:07+0400

погода

грузия

новости

тбилиси

точный прогноз погоды в тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23736/41/237364153_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_520080134f1d9f5cce276686e0ca252a.jpg

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют местами облачную и дождливую погоду, местами – ясную и солнечную. В понедельник, 29 июля, в столице ожидается преимущественно ясная погода. Местами ожидается облачность и слабый дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 22 градуса, а днем столбик термометра поднимется максимум до 26 градусов тепла. Скорость ветра 8-13 м/с Закат в Тбилиси будет в 20:21. Во вторник, 30 июля, в Тбилиси целый день ожидается ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 05:53. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 20 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 29 градусов тепла. Скорость ветра 5-10 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:20. В среду, 31 июля, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 05:54. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 21 градус, а днем столбик термометра поднимется максимум до 29 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:19. В четверг, 1 августа, в Тбилиси синоптики прогнозируют ясную и солнечную погоду. Восход солнца будет в 05:55. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 21 градус тепла, а днем поднимется максимум до 28 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:18. В пятницу, 2 августа, в Тбилиси погода ухудшится, ожидаются дожди с грозами и облачность. Восход солнца будет в 05:56. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 21 градус, а днем прогреется до 28 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:16. В субботу, 3 августа, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 05:57. Минимальная температура воздуха ночью составит 20 градусов, днем воздух прогреется до 30 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:15. В воскресенье, 4 августа, в столице Грузии ожидается ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 05:58. Минимальная температура воздуха ночью составит 22 градуса, а днем поднимется максимум до 32 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:14.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

погода, грузия, новости, тбилиси, точный прогноз погоды в тбилиси