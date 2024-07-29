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В Грузии ожидается дождливая погода
В Грузии ожидается дождливая погода
Sputnik Грузия
В Тбилиси преимущественно будет без осадков, температура воздуха днем составит +28...+30 градусов 29.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-29T22:27+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Согласно информации Национального агентства охраны окружающей среды, до 2 августа в Грузии ожидается дождливая погода.По прогнозам синоптиков, в Тбилиси преимущественно будет без осадков. 31 июля будет дуть ветер северо-западного направления. Температура воздуха днем составит +28...+30 градусов.В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) с конца дня 30 июля до утра 1 августа периодически будет идти дождь, днем прояснится. 31 июля возможна гроза и усиление ветра. Температура воздуха днем составит +24...+26 градусов.В высокогорных районах Западной Грузии (Местия, Бахмаро) ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит +20...+22 градуса.В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори, Цхинвали) местами ожидаются кратковременные дожди, 31 июля возможна гроза, град и усиление ветра. Температура воздуха днем составит +29...+31 градус.В Кахетии (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнаги, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) местами ожидаются кратковременные дожди, 31 июля возможна гроза, град и усиление ветра. Температура воздуха днем составит +29...+31 градус.В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) местами ожидаются кратковременные дожди, 31 июля возможна гроза, град и усиление ветра. Температура воздуха днем составит +20...+22 градуса, отмечается в информации Национального агентства охраны окружающей среды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, тбилиси, батуми, кобулети, национальное агентство охраны окружающей среды, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, тбилиси, батуми, кобулети, национальное агентство охраны окружающей среды, прогноз погоды в грузии
В Грузии ожидается дождливая погода
22:27 29.07.2024 (обновлено: 22:38 29.07.2024)
В Тбилиси преимущественно будет без осадков, температура воздуха днем составит +28...+30 градусов
ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Согласно информации Национального агентства охраны окружающей среды, до 2 августа в Грузии ожидается дождливая погода.
По прогнозам синоптиков, в Тбилиси преимущественно будет без осадков. 31 июля будет дуть ветер северо-западного направления. Температура воздуха днем составит +28...+30 градусов.
В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) с конца дня 30 июля до утра 1 августа периодически будет идти дождь, днем прояснится. 31 июля возможна гроза и усиление ветра. Температура воздуха днем составит +24...+26 градусов.
В высокогорных районах Западной Грузии (Местия, Бахмаро) ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит +20...+22 градуса.
В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори, Цхинвали) местами ожидаются кратковременные дожди, 31 июля возможна гроза, град и усиление ветра. Температура воздуха днем составит +29...+31 градус.
В Кахетии (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнаги, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) местами ожидаются кратковременные дожди, 31 июля возможна гроза, град и усиление ветра. Температура воздуха днем составит +29...+31 градус.
В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) местами ожидаются кратковременные дожди, 31 июля возможна гроза, град и усиление ветра. Температура воздуха днем составит +20...+22 градуса, отмечается в информации Национального агентства охраны окружающей среды.