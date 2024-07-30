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Новые объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО – фото

Новые объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО – фото

Sputnik Грузия

В этом году список Всемирного наследия ЮНЕСКО пополнился 25 новыми памятниками. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядят самые интересные из них 30.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-30T16:30+0400

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2024-07-30T16:30+0400

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Всего к рассмотрению было представлено 27 номинаций: 25 номинаций – на добавление в список Всемирного наследия и 2 номинации – на значительное изменение границ. Это, в частности, новые участки в уже включенном в Список убежище перелетных птиц вдоль побережья Желтого моря и залива Бохайвань в Китае.В обновленный список вошел Кенозерский национальный парк в России, a также дюны и озера пустыни Бадын-Джаран, известные самыми высокими (до 500 метров) неподвижными дюнами в мире. Этот объект расположен на северо-западе Китая.Саксонский Херрнхут – "маленький городок мира", которому 300 лет, вошел в список ЮНЕСКО от Германии.

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