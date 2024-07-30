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Новые объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО – фото
Новые объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО – фото
Sputnik Грузия
В этом году список Всемирного наследия ЮНЕСКО пополнился 25 новыми памятниками. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядят самые интересные из них 30.07.2024, Sputnik Грузия
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Всего к рассмотрению было представлено 27 номинаций: 25 номинаций – на добавление в список Всемирного наследия и 2 номинации – на значительное изменение границ. Это, в частности, новые участки в уже включенном в Список убежище перелетных птиц вдоль побережья Желтого моря и залива Бохайвань в Китае.В обновленный список вошел Кенозерский национальный парк в России, a также дюны и озера пустыни Бадын-Джаран, известные самыми высокими (до 500 метров) неподвижными дюнами в мире. Этот объект расположен на северо-западе Китая.Саксонский Херрнхут – "маленький городок мира", которому 300 лет, вошел в список ЮНЕСКО от Германии.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, китай, юар, желтое море, юнеско
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, китай, юар, желтое море, юнеско

Новые объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО – фото

16:30 30.07.2024
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В этом году список Всемирного наследия ЮНЕСКО пополнился 25 новыми памятниками. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядят самые интересные из них
Всего к рассмотрению было представлено 27 номинаций: 25 номинаций – на добавление в список Всемирного наследия и 2 номинации – на значительное изменение границ. Это, в частности, новые участки в уже включенном в Список убежище перелетных птиц вдоль побережья Желтого моря и залива Бохайвань в Китае.
В обновленный список вошел Кенозерский национальный парк в России, a также дюны и озера пустыни Бадын-Джаран, известные самыми высокими (до 500 метров) неподвижными дюнами в мире. Этот объект расположен на северо-западе Китая.
Саксонский Херрнхут – "маленький городок мира", которому 300 лет, вошел в список ЮНЕСКО от Германии.
© AP Photo / Anupam Nath

Курган-могильник Мойдамс в Индии.

Курган-могильник Мойдамс в Индии. - Sputnik Грузия
1/13
© AP Photo / Anupam Nath

Курган-могильник Мойдамс в Индии.

© AFP 2024 / Charly Triballeau

Золотые рудники на острове Садо в Японии.

Золотые рудники на острове Садо в Японии. - Sputnik Грузия
2/13
© AFP 2024 / Charly Triballeau

Золотые рудники на острове Садо в Японии.

© iStock.com / Alberto Sánchez cerrato

Песчаные дюны и озера пустыни Бадын-Джаран в Китае.

Песчаные дюны и озера пустыни Бадын-Джаран в Китае. - Sputnik Грузия
3/13
© iStock.com / Alberto Sánchez cerrato

Песчаные дюны и озера пустыни Бадын-Джаран в Китае.

© AFP 2024 / Adek Berry

Архитектурный ансамбль Центральная ось Пекина.

Архитектурный ансамбль Центральная ось Пекина. - Sputnik Грузия
4/13
© AFP 2024 / Adek Berry

Архитектурный ансамбль Центральная ось Пекина.

© photo: Sputnik / Pavel Lvov / Перейти в фотобанк

Кенозерский национальный парк в России.

Кенозерский национальный парк в России. - Sputnik Грузия
5/13
© photo: Sputnik / Pavel Lvov
/
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Кенозерский национальный парк в России.

CC BY-SA 3.0 / Andrew Hall / Archaeological Excavation, Diep Kloof Rock Shelter, Elands Bay, Western Cape, South Africa

Пещера Дипклоф, ЮАР.

Пещера Дипклоф, ЮАР. - Sputnik Грузия
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CC BY-SA 3.0 / Andrew Hall / Archaeological Excavation, Diep Kloof Rock Shelter, Elands Bay, Western Cape, South Africa

Пещера Дипклоф, ЮАР.

© AP Photo / Schalk van Zuydam

Деревня Мкхекезвени, где провел молодость Нельсон Мандела, ЮАР

Деревня Мкхекезвени, где провел молодость Нельсон Мандела, ЮАР - Sputnik Грузия
7/13
© AP Photo / Schalk van Zuydam

Деревня Мкхекезвени, где провел молодость Нельсон Мандела, ЮАР

CC BY-SA 4.0 / Behzad39 / Hegmataneh (cropped image)

Экбатана – древняя иранская столица.

Экбатана – древняя иранская столица. - Sputnik Грузия
8/13
CC BY-SA 4.0 / Behzad39 / Hegmataneh (cropped image)

Экбатана – древняя иранская столица.

CC BY-SA 3.0 / Maclemo / Gede3

Руины мечети в Геде, Кения.

Руины мечети в Геде, Кения. - Sputnik Грузия
9/13
CC BY-SA 3.0 / Maclemo / Gede3

Руины мечети в Геде, Кения.

© iStock.com / Uwe Moser

Маркизские острова во Франции.

Маркизские острова во Франции. - Sputnik Грузия
10/13
© iStock.com / Uwe Moser

Маркизские острова во Франции.

CC BY-SA 3.0 / Jean Housen / 20100922 umaljamal72

Археологический памятник Умм-эль-Джималь в Иордании.

Археологический памятник Умм-эль-Джималь в Иордании. - Sputnik Грузия
11/13
CC BY-SA 3.0 / Jean Housen / 20100922 umaljamal72

Археологический памятник Умм-эль-Джималь в Иордании.

© iStock.com / andresr

Песчаные дюны в Национальном парке Ленсойс-Мараньенсис в Бразилии.

Песчаные дюны в Национальном парке Ленсойс-Мараньенсис в Бразилии. - Sputnik Грузия
12/13
© iStock.com / andresr

Песчаные дюны в Национальном парке Ленсойс-Мараньенсис в Бразилии.

© iStock.com / lillitve

Пещеры Ниах в Малайзии.

Пещеры Ниах в Малайзии. - Sputnik Грузия
13/13
© iStock.com / lillitve

Пещеры Ниах в Малайзии.

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