Новые объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО – фото

Всего к рассмотрению было представлено 27 номинаций: 25 номинаций – на добавление в список Всемирного наследия и 2 номинации – на значительное изменение границ. Это, в частности, новые участки в уже включенном в Список убежище перелетных птиц вдоль побережья Желтого моря и залива Бохайвань в Китае.В обновленный список вошел Кенозерский национальный парк в России, a также дюны и озера пустыни Бадын-Джаран, известные самыми высокими (до 500 метров) неподвижными дюнами в мире. Этот объект расположен на северо-западе Китая.Саксонский Херрнхут – "маленький городок мира", которому 300 лет, вошел в список ЮНЕСКО от Германии.
В этом году список Всемирного наследия ЮНЕСКО пополнился 25 новыми памятниками. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядят самые интересные из них
Всего к рассмотрению было представлено 27 номинаций: 25 номинаций – на добавление в список Всемирного наследия и 2 номинации – на значительное изменение границ. Это, в частности, новые участки в уже включенном в Список убежище перелетных птиц вдоль побережья Желтого моря и залива Бохайвань в Китае.
В обновленный список вошел Кенозерский национальный парк в России, a также дюны и озера пустыни Бадын-Джаран, известные самыми высокими (до 500 метров) неподвижными дюнами в мире. Этот объект расположен на северо-западе Китая.
Саксонский Херрнхут – "маленький городок мира", которому 300 лет, вошел в список ЮНЕСКО от Германии.