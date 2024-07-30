https://sputnik-georgia.ru/20240730/grigalashvili-vyshel-v-polufinal-turnira-dzyudoistov-na-olimpiade-289252439.html

Григалашвили вышел в полуфинал турнира дзюдоистов на Олимпиаде

Григалашвили вышел в полуфинал турнира дзюдоистов на Олимпиаде

Sputnik Грузия

В полуфинале грузин встретился с корейцем Ли Ён Хваном 30.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-30T16:20+0400

2024-07-30T16:20+0400

2024-07-30T16:31+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Грузинский дзюдоист Тато Григалашвили, выступающий в весовой категории до 81 килограмма, вышел в полуфинал на Олимпийских играх в Париже.Григалашвили в четвертьфинале победил Сомона Махмадбекова из Узбекистана за счет броска, который судьи оценили в вазаари. В полуфинале грузин встретится с корейцем Ли Ён Хваном.Ранее Григалашвили победил Михаила Латисева из Молдовы и Вахида Борчашвили, выступающего за Австрию.Дебютант Олимпийских игр Этер Аскилашвили в первой встрече соревнований противостояла словенке Андреа Лешки. 20-летняя грузинка проиграла опытной дзюдоистке иппоном и попрощалась с турниром.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, париж, тато григалашвили, олимпиада-2024 в париже