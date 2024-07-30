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Григалашвили вышел в полуфинал турнира дзюдоистов на Олимпиаде
Григалашвили вышел в полуфинал турнира дзюдоистов на Олимпиаде
Sputnik Грузия
В полуфинале грузин встретился с корейцем Ли Ён Хваном 30.07.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Грузинский дзюдоист Тато Григалашвили, выступающий в весовой категории до 81 килограмма, вышел в полуфинал на Олимпийских играх в Париже.Григалашвили в четвертьфинале победил Сомона Махмадбекова из Узбекистана за счет броска, который судьи оценили в вазаари. В полуфинале грузин встретится с корейцем Ли Ён Хваном.Ранее Григалашвили победил Михаила Латисева из Молдовы и Вахида Борчашвили, выступающего за Австрию.Дебютант Олимпийских игр Этер Аскилашвили в первой встрече соревнований противостояла словенке Андреа Лешки. 20-летняя грузинка проиграла опытной дзюдоистке иппоном и попрощалась с турниром.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, париж, тато григалашвили, олимпиада-2024 в париже
Григалашвили вышел в полуфинал турнира дзюдоистов на Олимпиаде
16:20 30.07.2024 (обновлено: 16:31 30.07.2024)
В полуфинале грузин встретился с корейцем Ли Ён Хваном
ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Грузинский дзюдоист Тато Григалашвили, выступающий в весовой категории до 81 килограмма, вышел в полуфинал на Олимпийских играх в Париже.
Григалашвили в четвертьфинале победил Сомона Махмадбекова из Узбекистана за счет броска, который судьи оценили в вазаари. В полуфинале грузин встретится с корейцем Ли Ён Хваном.
Ранее Григалашвили победил Михаила Латисева из Молдовы и Вахида Борчашвили, выступающего за Австрию.
Дебютант Олимпийских игр Этер Аскилашвили в первой встрече соревнований противостояла словенке Андреа Лешки. 20-летняя грузинка проиграла опытной дзюдоистке иппоном и попрощалась с турниром.