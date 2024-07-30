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Грузинский дзюдоист будет бороться в финале турнира на Олимпиаде в Париже
Грузинский дзюдоист будет бороться в финале турнира на Олимпиаде в Париже
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В финале грузинский дзюдоист встретится с олимпийским чемпионом Токио Таканори Нагасэ из Японии. 30.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-30T18:46+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Грузинский дзюдоист Тато Григалашвили, выступающий в весовой категории до 81 килограмма, вышел в финал турнира на Олимпийских играх в Париже.Григалашвили в полуфинале победил Ли Ён Хвана из Южной Кореи в дополнительное время.В финале грузинский дзюдоист встретится с олимпийским чемпионом Токио Таканори Нагасэ из Японии.Ранее Григалашвили победил Михаила Латисева из Молдовы, Вахида Борчашвили, выступающего за Австрию. и Сомона Махмадбекова из Узбекистана Дебютант Олимпийских игр Этер Аскилашвили в первой встрече соревнований противостояла словенке Андреа Лешки. 20-летняя грузинка проиграла опытной дзюдоистке иппоном и попрощалась с турниром.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, тато григалашвили, париж, олимпиада-2024 в париже
спорт, грузия, новости, тато григалашвили, париж, олимпиада-2024 в париже
Грузинский дзюдоист будет бороться в финале турнира на Олимпиаде в Париже
В финале грузинский дзюдоист встретится с олимпийским чемпионом Токио Таканори Нагасэ из Японии.
ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Грузинский дзюдоист Тато Григалашвили, выступающий в весовой категории до 81 килограмма, вышел в финал турнира на Олимпийских играх в Париже.
Григалашвили в полуфинале победил Ли Ён Хвана из Южной Кореи в дополнительное время.
В финале грузинский дзюдоист встретится с олимпийским чемпионом Токио Таканори Нагасэ из Японии.
Ранее Григалашвили победил Михаила Латисева из Молдовы, Вахида Борчашвили, выступающего за Австрию. и Сомона Махмадбекова из Узбекистана
Дебютант Олимпийских игр Этер Аскилашвили в первой встрече соревнований противостояла словенке Андреа Лешки. 20-летняя грузинка проиграла опытной дзюдоистке иппоном и попрощалась с турниром.