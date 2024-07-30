https://sputnik-georgia.ru/20240730/gruzinskiy-dzyudoist-budet-borotsya-v-finale-turnira-na-olimpiade-v-parizhe-289254965.html

Грузинский дзюдоист будет бороться в финале турнира на Олимпиаде в Париже

Грузинский дзюдоист будет бороться в финале турнира на Олимпиаде в Париже

Sputnik Грузия

В финале грузинский дзюдоист встретится с олимпийским чемпионом Токио Таканори Нагасэ из Японии. 30.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-30T18:46+0400

2024-07-30T18:46+0400

2024-07-30T18:46+0400

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олимпиада-2024 в париже

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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Грузинский дзюдоист Тато Григалашвили, выступающий в весовой категории до 81 килограмма, вышел в финал турнира на Олимпийских играх в Париже.Григалашвили в полуфинале победил Ли Ён Хвана из Южной Кореи в дополнительное время.В финале грузинский дзюдоист встретится с олимпийским чемпионом Токио Таканори Нагасэ из Японии.Ранее Григалашвили победил Михаила Латисева из Молдовы, Вахида Борчашвили, выступающего за Австрию. и Сомона Махмадбекова из Узбекистана Дебютант Олимпийских игр Этер Аскилашвили в первой встрече соревнований противостояла словенке Андреа Лешки. 20-летняя грузинка проиграла опытной дзюдоистке иппоном и попрощалась с турниром.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, тато григалашвили, париж, олимпиада-2024 в париже