https://sputnik-georgia.ru/20240730/gruzinskiy-dzyudoist-proshel-v-sleduyuschiy-raund-olimpiyskogo-turnira-289239992.html

Грузинский дзюдоист прошел в следующий раунд олимпийского турнира

Грузинский дзюдоист прошел в следующий раунд олимпийского турнира

Sputnik Грузия

Следующим соперником грузинского дзюдоиста станет Вахид Борчашвили, выступающий за Австрию 30.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-30T14:16+0400

2024-07-30T14:16+0400

2024-07-30T14:28+0400

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тато григалашвили

олимпиада-2024 в париже

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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Грузинский дзюдоист Тато Григалашвили, выступающий в весовой категории до 81 килограмма, победил в 1/16 финала на Олимпийских играх в Париже.Григалашвили победил Михаила Латисева из Молдовы в дополнительное время. Следующим соперником грузинского дзюдоиста станет Вахид Борчашвили, выступающий за Австрию.Дебютант Олимпийских игр Этер Аскилашвили в первой встрече соревнований противостояла словенке Андреа Лешки. 20-летняя грузинка проиграла опытной дзюдоистке иппоном и попрощалась с турниром.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, париж, тато григалашвили, олимпиада-2024 в париже