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Грузинский дзюдоист прошел в следующий раунд олимпийского турнира
Грузинский дзюдоист прошел в следующий раунд олимпийского турнира
Sputnik Грузия
Следующим соперником грузинского дзюдоиста станет Вахид Борчашвили, выступающий за Австрию 30.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-30T14:16+0400
2024-07-30T14:16+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Грузинский дзюдоист Тато Григалашвили, выступающий в весовой категории до 81 килограмма, победил в 1/16 финала на Олимпийских играх в Париже.Григалашвили победил Михаила Латисева из Молдовы в дополнительное время. Следующим соперником грузинского дзюдоиста станет Вахид Борчашвили, выступающий за Австрию.Дебютант Олимпийских игр Этер Аскилашвили в первой встрече соревнований противостояла словенке Андреа Лешки. 20-летняя грузинка проиграла опытной дзюдоистке иппоном и попрощалась с турниром.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, париж, тато григалашвили, олимпиада-2024 в париже
спорт, грузия, новости, париж, тато григалашвили, олимпиада-2024 в париже
Грузинский дзюдоист прошел в следующий раунд олимпийского турнира
14:16 30.07.2024 (обновлено: 14:28 30.07.2024)
Следующим соперником грузинского дзюдоиста станет Вахид Борчашвили, выступающий за Австрию
ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Грузинский дзюдоист Тато Григалашвили, выступающий в весовой категории до 81 килограмма, победил в 1/16 финала на Олимпийских играх в Париже.
Григалашвили победил Михаила Латисева из Молдовы в дополнительное время. Следующим соперником грузинского дзюдоиста станет Вахид Борчашвили, выступающий за Австрию.
Дебютант Олимпийских игр Этер Аскилашвили в первой встрече соревнований противостояла словенке Андреа Лешки. 20-летняя грузинка проиграла опытной дзюдоистке иппоном и попрощалась с турниром.