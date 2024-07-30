https://sputnik-georgia.ru/20240730/gruziya-na-olimpiade-2024--itogi-chetvertogo-dnya-sostyazaniy-v-parizhe-289260733.html

Грузия на Олимпиаде-2024 – итоги четвертого дня состязаний в Париже

Грузия на Олимпиаде-2024 – итоги четвертого дня состязаний в Париже

Sputnik Грузия

В четвертый день Олимпиады разыгрывались 12 комплектов медалей в 11 видах спорта 30.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-30T23:54+0400

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олимпиада-2024 в париже

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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Грузия выиграла первую медаль на летних Олимпийских играх в Париже.В четвертый день Олимпиады разыгрывались 12 комплектов медалей в 11 видах спорта: стрельба из лука, фехтование, дзюдо, стрельба, триатлон, плавание, спортивная гимнастика, регби-7 и настольный теннис.ДзюдоГрузинский дзюдоист Тато Григалашвили, выступающий в весовой категории до 81 килограмма, завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Париже.В финале грузинский дзюдоист встретился с олимпийским чемпионом Таканори Нагасэ из Японии, который победил иппоном.На пути к финалу Григалашвили победил Михаила Латисева из Молдовы, Вахида Борчашвили, выступающего за Австрию, Сомона Махмадбекова из Узбекистана и Ли Ён Хвана из Южной Кореи.Дебютант Олимпийских игр Этер Аскилашвили в первой встрече соревнований противостояла словенке Андреа Лешки. 20-летняя грузинка проиграла опытной дзюдоистке иппоном и попрощалась с турниром.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, париж, тато григалашвили, олимпиада-2024 в париже