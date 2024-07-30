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Грузия на Олимпиаде в Париже – расписание выступления грузин 30 июля

Грузия на Олимпиаде в Париже – расписание выступления грузин 30 июля

Sputnik Грузия

В четвертый день Олимпиады разыграют 19 комплектов медалей в девяти видах спорта 30.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-30T10:52+0400

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2024-07-30T10:52+0400

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тато григалашвили

олимпиада-2024 в париже

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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Два грузинских спортсмена выступят на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже во вторник, 30 июля.В четвертый день Олимпиады разыграют 12 комплектов медалей в 11 видах спорта: стрельба из лука, фехтование, дзюдо, стрельба, триатлон, плавание, спортивная гимнастика, регби-7 и настольный теннис.ДзюдоВ весовой категории до 81 килограмма выступит грузинский дзюдоист Тато Григалашвили. Первым соперников спортсмена станет Михаил Латисев из Молдовы.Григалашвили – трехкратный чемпион мира 2022, 2023 и 2024 годов, трехкратный чемпион Европы, призер чемпионата мира 2021 года и летней Универсиады 2019 года.В понедельник на татами в Париже также выйдет грузинская дзюдоистка Этер Аскилашвили. В первом поединке в весовой категории до 63 килограммов грузинка встретится с представительницей Словении Андреей Лешки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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