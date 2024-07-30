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Китай для Грузии не альтернатива Западу – премьер

Китай для Грузии не альтернатива Западу – премьер

Sputnik Грузия

Миссия Грузии исторически состояла в том, чтобы быть связующим звеном между Западом и Востоком, отметил премьер 30.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-30T11:28+0400

2024-07-30T11:28+0400

2024-07-30T12:02+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Углубление политических и экономических отношений с Китаем не является альтернативой углублению отношений с Западом, а, скорее, является дополняющим фактором, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала "Имеди". Комментируя отношения Грузии с Китаем, Кобахидзе пояснил заявление основателя и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили о том, что Грузии необходимо сотрудничать и с Западом, и с Востоком, чтобы развивать свою связующую торгово-экономическую функцию. Премьер отметил, что миссия Грузии исторически состояла в том, чтобы быть связующим звеном между Западом и Востоком, между Европой и Азией, и задача правительства должна состоять в том, чтобы максимально восстановить эту функцию для страны. Исходя из этого, углубление наших отношений с Китаем является не противовесом, а, наоборот, дополнительным фактором углублению отношений с Западом, сказал премьер. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства страны, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию. Отношения с Китаем Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С 2018 года между странами действует соглашение о свободной торговле, которое освобождает примерно 94% грузинской продукции от таможенных пошлин в Китае.Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. В 2023 году Грузия и Китай перешли на стратегическое партнерство. В том же году Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая, а в мае 2024 года Китай запустил безвиз для граждан Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, китай, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, европа, азия, экономика