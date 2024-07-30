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Премьер Грузии лично поздравил президента Ирана с победой на выборах
Премьер Грузии лично поздравил президента Ирана с победой на выборах
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На встрече глава правительства Грузии пожелал успехов новоизбранному президенту 30.07.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в рамках визита в Тегеран лично встретился с новоизбранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом и поздравил его с победой, сообщает администрация правительства Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>На встрече глава правительства Грузии также пожелал успехов новоизбранному президенту. Инаугурация Масуда Пезешкиана, на минувшей неделе избранного президентом Ирана, состоится 30 июля. Политик-реформатор победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, получив почти 16,4 миллиона голосов избирателей. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13,5 миллиона голосов. Кобахидзе отправился в Тегеран вместе с первым вице-премьером, министром экономики и устойчивого развития Леваном Давиташвили. Грузия и Иран установили дипломатические отношения 15 мая 1992 года. Страны ведут постоянный политический диалог в двустороннем и многостороннем форматах и сотрудничают в сферах торговли, транспорта, образования и науки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, ираклий кобахидзе, иран, тегеран, леван давиташвили
Премьер Грузии лично поздравил президента Ирана с победой на выборах
На встрече глава правительства Грузии пожелал успехов новоизбранному президенту
ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в рамках визита в Тегеран лично встретился с новоизбранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом и поздравил его с победой, сообщает администрация правительства Грузии.
На встрече глава правительства Грузии также пожелал успехов новоизбранному президенту.
Инаугурация Масуда Пезешкиана, на минувшей неделе избранного президентом Ирана, состоится 30 июля. Политик-реформатор победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, получив почти 16,4 миллиона голосов избирателей. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13,5 миллиона голосов.
Глава грузинского правительства получил официальное приглашение на инаугурацию. В целом в мероприятии, которое пройдет в исламском консультативном совете – меджлисе Ирана, примут участие 70 зарубежных делегаций.
Кобахидзе отправился в Тегеран вместе с первым вице-премьером, министром экономики и устойчивого развития Леваном Давиташвили.
Грузия и Иран установили дипломатические отношения 15 мая 1992 года. Страны ведут постоянный политический диалог в двустороннем и многостороннем форматах и сотрудничают в сферах торговли, транспорта, образования и науки.