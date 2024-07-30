https://sputnik-georgia.ru/20240730/premer-gruzii-otpravilsya-na-inauguratsiyu-novogo-prezidenta-irana-289237393.html

Премьер Грузии отправился на инаугурацию нового президента Ирана

Премьер Грузии отправился на инаугурацию нового президента Ирана

Sputnik Грузия

В мероприятии, посвященном инаугурации нового президента Ирана, примут участие 70 зарубежных делегаций 30.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-30T12:49+0400

2024-07-30T12:49+0400

2024-07-30T13:02+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие в инаугурации новоизбранного президента Ирана Масуда Пезешкиана в Тегеране, сообщила пресс-служба Администрации правительства Грузии. Инаугурация Масуда Пезешкиана, на минувшей неделе избранного президентом Ирана, состоится 30 июля. Политик-реформатор победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, получив почти 16,4 миллиона голосов избирателей. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13,5 миллиона голосов.Глава грузинского правительства получил официальное приглашение на инаугурацию. В целом в мероприятии, которое пройдет в исламском консультативном совете – меджлисе Ирана, примут участие 70 зарубежных делегаций. Кобахидзе отправился в Тегеран вместе с первым вице-премьером, министром экономики и устойчивого развития Леваном Давиташвили. Грузия и Иран установили дипломатические отношения 15 мая 1992 года. Страны ведут постоянный политический диалог в двустороннем и многостороннем форматах и сотрудничают в сферах торговли, транспорта, образования и науки. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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