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Шторм, град и угроза наводнений – погода в Грузии резко ухудшится
Шторм, град и угроза наводнений – погода в Грузии резко ухудшится
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Шторм на побережье Черного моря будет достигать 3-4 баллов 30.07.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 30 июл – Sputnik. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды на территории Грузии в ближайшие дни – уровень опасности будет высоким в западной части страны. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В среду, 31 июля, в Западной Грузии, а также в западных и северных районах Восточной Грузии ожидаются дожди, местами сильные, сообщает Национальное агентство окружающей среды.Обильные осадки также ожидаются на территории АР Аджария, в регионах Гурия, Имерети и Самегрело – Земо Сванети. Ожидаемые осадки могут вызвать наводнения на малых реках Грузии, а в высокогорных и гористых зонах могут начаться оползнево-селевые процессы. Уровень опасности в регионах Аджарии, Гурия, Имерети и Самегрело – Земо Сванети высокий, а на остальной территории – средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, аджария, гурия, имерети, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, аджария, гурия, имерети, национальное агентство окружающей среды
Шторм, град и угроза наводнений – погода в Грузии резко ухудшится
17:00 30.07.2024 (обновлено: 17:40 30.07.2024)
Шторм на побережье Черного моря будет достигать 3-4 баллов
ТБИЛИСИ, 30 июл – Sputnik. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды на территории Грузии в ближайшие дни – уровень опасности будет высоким в западной части страны.
В среду, 31 июля, в Западной Грузии, а также в западных и северных районах Восточной Грузии ожидаются дожди, местами сильные, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
Обильные осадки также ожидаются на территории АР Аджария, в регионах Гурия, Имерети и Самегрело – Земо Сванети.
Возможны грозы, град и усиление ветра. Шторм на побережье Черного моря будет достигать 3-4 баллов.
Ожидаемые осадки могут вызвать наводнения на малых реках Грузии, а в высокогорных и гористых зонах могут начаться оползнево-селевые процессы.
Уровень опасности в регионах Аджарии, Гурия, Имерети и Самегрело – Земо Сванети высокий, а на остальной территории – средний.