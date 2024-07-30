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Шторм, град и угроза наводнений – погода в Грузии резко ухудшится

Шторм, град и угроза наводнений – погода в Грузии резко ухудшится

Sputnik Грузия

Шторм на побережье Черного моря будет достигать 3-4 баллов 30.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-30T17:00+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июл – Sputnik. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды на территории Грузии в ближайшие дни – уровень опасности будет высоким в западной части страны. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В среду, 31 июля, в Западной Грузии, а также в западных и северных районах Восточной Грузии ожидаются дожди, местами сильные, сообщает Национальное агентство окружающей среды.Обильные осадки также ожидаются на территории АР Аджария, в регионах Гурия, Имерети и Самегрело – Земо Сванети. Ожидаемые осадки могут вызвать наводнения на малых реках Грузии, а в высокогорных и гористых зонах могут начаться оползнево-селевые процессы. Уровень опасности в регионах Аджарии, Гурия, Имерети и Самегрело – Земо Сванети высокий, а на остальной территории – средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, грузия, новости, аджария, гурия, имерети, национальное агентство окружающей среды